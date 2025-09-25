Publicada em 25/09/2025 às 08h30
Na quarta-feira, em Espigão D’Oeste, o deputado Jean Mendonça participou de reunião com o prefeito Weliton e os vereadores Professor Hermes, Severino Schulz e Genézio Mateus. Também estiveram presentes a diretora do Lar do Idoso, Gelair Lara Barbosa, a assistente social Karine Araújo Mille, o conselheiro fiscal Wilson Garcia e a vice-presidente Sonia Larapara.
Durante o encontro, foi discutida a destinação de recursos para o Lar do Idoso São Vicente de Paula. Mendonça confirmou que, em parceria com a prefeitura, serão destinados R$ 200 mil para a instituição, com o objetivo de ampliar o atendimento e atender às principais demandas do local.
O parlamentar destacou que, na Assembleia Legislativa, continuará atuando para garantir a efetivação da emenda parlamentar destinada ao projeto.
ASSISTA:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!