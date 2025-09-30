Deputado estadual Cirone Deiró fortalece parceria com Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão

Publicada em 30/09/2025 às 11h50
A faixa preta 1º Dan, Suelma Bento, presidente da Associação de Artes Marciais Pequeno Dragão, do município de Vilhena, disse que o deputado estadual Cirone Deiró é um fiel parceiro da instituição. Segundo ela, assegurar recursos para o esporte é investir no futuro de crianças, adolescentes e jovens e o parlamentar tem demonstrado um compromisso inabalável com essa visão. “O apoio do deputado tem sido um pilar essencial para que nossos atletas possam sonhar alto e alcançar resultados significativos em competições de nível nacional e internacional”, afirmou.
Durante a recente visita do deputado à associação, professores e alunos se reuniram para agradecer o apoio dele. “Foi uma valiosa oportunidade para demonstrar pessoalmente o nosso reconhecimento por seu empenho e, em especial, pela destinação de emendas que foram fundamentais para nossa participação no Campeonato Mundial e no Campeonato Brasileiro deste ano”, disse a presidente.
Os responsáveis pela Pequeno Dragão também agradeceram o apoio recebido do governador, coronel Marcos Rocha e da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), considerado de fundamental importância para o fomento do esporte no Estado e para a viabilização das conquistas da associação. “A parceria com o deputado Cirone e o suporte do Governo de Rondônia, não apenas viabilizam a participação de nossos atletas em grandes eventos, mas também fortalecem toda a estrutura da associação, permitindo que continuemos a oferecer um ambiente de excelência para a prática do karatê e a formação de novos talentos”, disse Suelma.
Sucesso no Brasileiro
A delegação da Pequeno Dragão encerrou sua participação no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê, com um total 32 medalhas. O evento, que reuniu os melhores atletas do país, foi realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 12 e 14 de setembro.
De acordo com a sensei Bruna Bento Vilela, os atletas, que competiram nas modalidades de Kata, Kumitê, Kata em equipe e Kumitê individual, mostraram-se preparados e dedicados, alcançando resultados expressivos, que elevam a Federação Rondoniense para uma posição de destaque, no cenário nacional do karatê. "Estamos imensamente orgulhosos de cada atleta que representou nossa academia neste campeonato", afirmou Bruna. Acrescentando que, mais do que as medalhas, celebra-se a garra, o empenho e a evolução de cada um. “Ver o brilho nos olhos de nossos competidores, independentemente do resultado final, é a nossa maior vitória”, disse.
Bruna afirmou também que o sucesso alcançado não seria possível sem o apoio essencial de pessoas e instituições que acreditam no poder transformador do esporte. “A Pequeno Dragão reitera sua gratidão a todos os parceiros pelo apoio contínuo e pela confiança em nosso trabalho e reafirmamos o compromisso de continuar levando o nome de nossa Vilhena ao pódio”, disse.
