Deputado Delegado Camargo desponta como novo nome de confiança na política de Rondônia

Rondônia começa a observar uma movimentação política diferente, marcada pela presença firme e atuante do deputado Delegado Camargo, que vem conquistando respeito e notoriedade em todo o estado. Com uma pauta centrada em saúde, direitos das pessoas com deficiência e segurança pública, o parlamentar vem se consolidando como um nome que transmite confiança e credibilidade em um cenário político desacreditado pela população.
Nos últimos meses, o nome de Camargo tem ganhado força não apenas entre os cidadãos, mas também no meio político. O prefeito Léo Moraes, uma das principais lideranças de Rondônia, não poupou elogios contundentes à atuação do deputado em eventos públicos, destacando sua seriedade, preparo e compromisso com o povo. Essa sintonia reforça a imagem de Camargo como um aliado de peso nas causas mais urgentes do estado.
Na esfera nacional, o reconhecimento também se confirma: Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, declarou abertamente seu apoio ao deputado em Brasília, um gesto que sinaliza a projeção de Camargo para disputa de cargo majoritário. O respaldo de figuras de prestígio fortalece ainda mais sua imagem como um nome novo, seguro e promissor na política brasileira.
Questionado sobre as eleições de 2026, o deputado foi direto:
*“Ainda não é hora de falar de eleição. Nosso estado enfrenta um verdadeiro caos na saúde e na segurança. O povo está morrendo. Perdeu-se a dignidade. Minha prioridade é cuidar do povo de Rondônia, que já paga altos impostos e merece responsabilidade e gestão séria.”*
A fala resume o tom que marca sua trajetória: foco no presente, *responsabilidade com os recursos públicos e compromisso com quem realmente importa — o cidadão rondoniense.*
Com uma postura firme, mas serena, Delegado Camargo constrói aos poucos uma imagem que une novidade política, confiança e resultados concretos. É esse equilíbrio entre atuação prática e visão de futuro que tem feito seu nome ecoar como um dos mais promissores no cenário estadual.
