Deputado Alex Redano destaca importância da 2ª Marcha dos Vereadores de Rondônia

A abertura oficial da Marcha ocorreu na terça-feira, 23 (Foto: Evanildo Santos I Assessoria parlamentar)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a importância da 2ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, evento que acontece no Teatro Estadual Belas Artes Ariquemes, entre os dias 23 e 26 de setembro. A presença do presidente da Assembleia está confirmada para quinta-feira (25), ocasião em que acompanhará as atividades do dia e será recebido por vereadores de todo o estado.
A abertura oficial da Marcha ocorreu na terça-feira (23), reunindo vereadores de todo o estado, autoridades e representantes de instituições que atuam pelo fortalecimento do Poder Legislativo municipal nas 52 cidades do interior. A abertura marcou o início de uma programação abrangente, que será composta por debates, palestras e painéis que buscam valorizar e qualificar o trabalho dos vereadores nos municípios.
Por conta de compromissos previamente agendados, o presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano, não pôde comparecer à cerimônia de abertura. No entanto, fez questão de registrar seu apoio e reconhecimento aos vereadores. Em mensagem, o presidente da Alero destacou o papel essencial dos parlamentares municipais.
“Quero agradecer a cada vereador que atua com dedicação nos 52 municípios do nosso estado. São vocês que estão mais próximos da população, ouvindo as demandas e buscando soluções para melhorar a vida das pessoas. A marcha é um espaço importante de troca de experiências e de fortalecimento do Legislativo municipal, e reitero o meu compromisso de continuar apoiando o trabalho de cada um de vocês”, disse Redano.
O chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, Rogério Gago da Silva, que no ato representou o presidente da Casa falou da importância dessa Marcha dos Vereadores.
“É uma honra representar a presidência da Assembleia Legislativa na abertura da 2ª Marcha dos Vereadores. Este evento mostra a força do Legislativo municipal e o compromisso dos vereadores com suas comunidades. É fundamental que os vereadores mantenham um bom alinhamento com os gestores e cultivem parcerias com parlamentares que podem destinar recursos, garantindo avanços concretos para os municípios. Em nome do presidente Alex Redano, reforço nosso apoio e reconhecimento ao trabalho de cada um de vocês", agradeceu Rogério.
