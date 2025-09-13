Deputado Alex Redano cobra manutenção urgente de ponte na RO-010 em Cacaulândia

Publicada em 13/09/2025 às 08h30
Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a manutenção, reforma e instalação de guarda-corpo na ponte localizada no Km 08 da RO-010, Linha C-20, no município de Cacaulândia.
Segundo o parlamentar, a estrutura passou por recuperação no ano passado devido aos danos causados pelas chuvas, mas voltou a apresentar problemas que preocupam os usuários da via. “A ponte precisa de novos reparos, pois o estado atual oferece riscos à segurança de motoristas e compromete o escoamento da produção local.
O deputado reforçou que a atuação do DER é essencial para garantir a trafegabilidade da região. “A intervenção é urgente para assegurar a segurança e a tranquilidade da população que depende dessa estrada”, acrescentou.
Com a indicação, Redano espera que o Executivo estadual atenda rapidamente a demanda, considerada fundamental para Cacaulândia e para toda a região produtiva.
