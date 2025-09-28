Deputado Alex Redano articula realização de exames de ressonância magnética para Ariquemes

Publicada em 28/09/2025 às 09h30
O parlamentar destacou a importância da conquista para a região (Foto: Mateus Andrade)
A população de Ariquemes e do Vale do Jamari passa a contar, a partir dos próximos dias, com exames de ressonância magnética custeados totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço será ofertado no Instituto Médico de Diagnóstico por Imagem (IMEDI) por meio do Termo de Contrato 768/2025/PGE-SESAU, que contempla exames de diagnóstico por imagem, incluindo ressonância magnética e medicina nuclear in vivo (cintilografia), destinados à Gerência Regional de Saúde IV (GRS-IV), com sede em Ariquemes.
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a importância da conquista para a região. “Essa é uma luta antiga que agora se concretiza. Estamos garantindo que a população de Ariquemes e de municípios vizinhos tenha acesso a exames modernos e de alta complexidade, essenciais para salvar vidas e evitar deslocamentos desnecessários. A ressonância magnética é indispensável para diagnósticos mais precisos e seguros”, afirmou.
A prefeita de Ariquemes, Carla Redano, ressaltou os benefícios da novidade para a rede de saúde municipal. “Esse é um grande avanço para a nossa população. Antes, os pacientes precisavam se deslocar para outros centros para realizar o exame. Agora, teremos esse atendimento aqui em Ariquemes, o que traz mais agilidade e qualidade no cuidado com a saúde”, disse.
O secretário de Saúde do Estado, Jefferson Rocha, enfatizou o impacto do contrato para a região. “Com este contrato, estamos garantindo mais de 2,5 mil exames de ressonância magnética para o Vale do Jamari, além de procedimentos de medicina nuclear. Essa medida é estratégica para reduzir filas, ampliar o acesso da população a diagnósticos de alta precisão e assegurar que os rondonienses recebam atendimento de qualidade no tempo certo”, destacou.
A secretária executiva da Sesau, Eloia, também reforçou a importância da descentralização. “A inclusão da ressonância magnética em Ariquemes representa um passo fundamental para toda a região. Mostra o compromisso do governo do estado em levar serviços de saúde de qualidade cada vez mais próximos da população”, afirmou.
A contratação do serviço encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei 8.080/1990, que permitem a participação complementar da iniciativa privada no SUS sempre que a rede pública não consegue suprir a demanda existente. Nesse caso, a parceria é considerada legal, necessária e estratégica para garantir a qualidade e a continuidade do atendimento aos pacientes.
Com essa medida, Ariquemes passa a contar com um importante reforço na área da saúde, ampliando o acesso a exames de alta complexidade e assegurando maior agilidade nos diagnósticos.
