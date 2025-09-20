Deputado Alex Redano anuncia R$ 19 milhões para fortalecer a agricultura familiar em Rondônia

Publicada em 20/09/2025 às 08h20
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), anunciou durante um encontro com lideranças do setor produtivo, um pacote de investimentos que soma R$ 19 milhões para apoiar a agricultura familiar em todo o estado.
A prefeita de Ariquemes destacou a relevância da iniciativa para a região. “Essa emenda de R$ 4 milhões representa um grande avanço para a agricultura do nosso município. Vai dar condições para que os produtores tenham mais estrutura, aumentem a produção e fortaleçam a economia local”, afirmou.
Além disso, o parlamentar confirmou a liberação de R$ 15 milhões em fertilizantes e ácido húmico, medida que deverá contribuir diretamente para o aumento da produtividade nas pequenas propriedades rurais.
“Quando um agricultor aumenta sua renda, o dinheiro fica na cidade. Ele compra uma moto, investe em roupa, em produtos agropecuários. Esse recurso gira e movimenta toda a economia”, destacou Redano.
Apesar dos anúncios expressivos, o deputado fez questão de ressaltar que essa é a função do Parlamento. “Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Esse dinheiro é do povo, é o imposto de todos voltando para onde é mais necessário”, afirmou.
Com esses investimentos, a expectativa é de que milhares de famílias rurais sejam beneficiadas, garantindo mais desenvolvimento e qualidade de vida no campo.
