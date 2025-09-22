Deputado Alan Queiroz solicita trabalho de recapeamento da RO-479 em Rolim de Moura

Publicada em 22/09/2025 às 08h30
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) encaminhou indicação ao Governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando reparos e recapeamento asfáltico na RO-479, especialmente no trecho que compreende o perímetro urbano do município de Rolim de Moura.
Segundo o parlamentar, a situação atual da estrada exige atenção imediata (Foto: DER)
A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança, fluidez no tráfego e qualidade de vida à população, visto que a rodovia é uma das principais vias de acesso e circulação de veículos da região. Além disso, a via promove o escoamento da produção agropecuária local, servindo também como uma das principais vias de comunicação entre a BR 364 com o município de Rolim de Moura.
Segundo o parlamentar, a situação atual da estrada exige atenção imediata. “Rolim de Moura é um polo importante para o desenvolvimento de Rondônia, e a RO-479 é fundamental para o escoamento da produção, mobilidade urbana e deslocamento dos moradores. O recapeamento é uma medida necessária para evitar acidentes, reduzir custos com manutenção de veículos e valorizar a infraestrutura do município”, destacou.
Com essa solicitação, o deputado Alan Queiroz reafirma seu compromisso em buscar melhorias estruturais para os municípios rondonienses, contribuindo para o fortalecimento da economia regional e o bem-estar dos cidadãos. Vale destacar também que o recapeamento oferece melhores condições de trafegabilidade na rodovia, que atualmente apresenta sérios desafios à segurança e à economia local.
