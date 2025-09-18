Deputado Alan Queiroz solicita reforma e ampliação da Escola José Rosales dos Santos em Rolim de Moura

Publicada em 18/09/2025 às 09h38
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao governo de Rondônia, em extenso à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando a realização de obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Rosales dos Santos, localizada no Distrito de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura. O objetivo é garantir melhores condições de ensino e aprendizagem, oferecendo uma estrutura adequada, moderna e segura para atender às necessidades da comunidade escolar.
A escola remonta ao início da ocupação do município e ao desenvolvimento da comunidade local. A escola foi fundamental para a educação na região, acompanhando o crescimento do distrito e oferecendo ensino fundamental e médio para os moradores. Desse modo, requer a requalificação de suas instalações físicas com a construção de um auditório, bloco de laboratórios, bloco de descanso, bloco de banheiros para os alunos, bicicletário, cantina, passarelas cobertas e áreas de vivência.
O parlamentar ressaltou que investir na melhoria da infraestrutura escolar é um passo essencial para fortalecer a educação no estado. “Sabemos que escolas bem estruturadas fazem toda a diferença no processo de ensino, pois refletem diretamente na qualidade de vida dos alunos e na motivação dos professores. Nossa indicação tem o objetivo de proporcionar um ambiente adequado, seguro e moderno para a comunidade escolar de Nova Estrela, garantindo que os jovens tenham melhores oportunidades de aprendizado”, afirmou o deputado.
Além de beneficiar diretamente os estudantes e profissionais da escola, a iniciativa também representa um investimento no futuro do distrito de Nova Estrela e de todo o município de Rolim de Moura, fortalecendo o desenvolvimento social e educacional da região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!