Deputado Alan Queiroz solicita recuperação urgente da RO-140, no município de Rio Crespo

Publicada em 30/09/2025 às 08h30
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia, em extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando a inclusão, com máxima urgência, de obras de recuperação, nivelamento e cascalhamento na RO-140, no município de Rio Crespo. A solicitação atende a uma demanda apresentada pelo prefeito de Rio Crespo, senhor Éder da Silva, e da vereadora Rose, a fim de promover melhores condições de vida para a população.
A RO-140 é uma via fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o transporte diário da população de Rio Crespo (Foto: DER)
A RO-140 é uma via fundamental para o escoamento da produção agrícola e para o transporte diário da população de Rio Crespo. Em razão do desgaste causado pelo tempo e pela falta de manutenção adequada, a estrada apresenta pontos críticos que dificultam a trafegabilidade e aumentam os riscos de acidentes. Com a solicitação, o parlamentar busca assegurar melhores condições de locomoção, além de atender a uma demanda antiga da comunidade local que depende diretamente da rodovia para suas atividades econômicas e sociais.
O parlamentar destacou que a recuperação da RO-140 representa uma medida essencial para garantir qualidade de vida e desenvolvimento à população da região. “A melhoria dessa estrada é uma reivindicação justa e urgente dos moradores e produtores de Rio Crespo. Investir no nivelamento e cascalhamento da RO-140 é assegurar mais segurança, facilitar o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e garantir dignidade a quem utiliza essa rodovia todos os dias”, afirmou.
A indicação reforça o compromisso do parlamentar em buscar soluções para a infraestrutura viária de Rondônia. A recuperação da RO-140 em Rio Crespo é vista como uma ação estratégica não apenas para a mobilidade local, mas também para o fortalecimento da economia regional, beneficiando diretamente a população e contribuindo para o desenvolvimento do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!