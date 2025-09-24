Deputado Alan Queiroz solicita obras de recuperação de linhas rurais em Porto Velho

Publicada em 24/09/2025 às 08h20
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no cronograma de obras de recuperação e manutenção de diversas linhas e ramais da zona rural de Porto Velho. O pedido, solicitado pelo vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), foi direcionado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), para que seja realizado em parceria técnica com a Prefeitura da capital.
O deputado Alan Queiroz destacou a relevância da intervenção para a qualidade de vida da população rural (Foto: DER)
Entre os trechos contemplados no pedido estão as linhas Vinícius de Moraes, Retiro Tereré, Santa Terezinha, Pé de Cedro, Comunista, além dos ramais Santa Mônica, Vitória, da Benção, Santarém e Linha do Areal. A proposta prevê serviços de recuperação, manutenção e encascalhamento, com o objetivo de garantir maior segurança e mobilidade para os moradores, produtores e estudantes que dependem diariamente dessas vias.
O deputado Alan Queiroz destacou a relevância da intervenção para a qualidade de vida da população rural. “Essas linhas são fundamentais para o escoamento da produção, o transporte escolar e o deslocamento das famílias que vivem nessas comunidades. É preciso agir com urgência para melhorar as condições de tráfego e dar dignidade a quem vive e trabalha na área rural de Porto Velho”, reforçou o parlamentar.
Vale ressaltar que, o presente pleito partiu da Associação dos Chacareiros e Produtores de Hortifrutigranjeiros Boa Safra (ASBOAS), conforme ofício encaminhado ao gabinete parlamentar com o intuito de melhorar as condições de trafegabilidade da população local e garantir o acesso seguro à área urbana.
