Deputado Alan Queiroz solicita melhorias em pontes e rede de drenagem em Candeias do Jamari

Publicada em 17/09/2025 às 08h10
Para atender às demandas da região e oferecer mais segurança, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, a realização de obras de recuperação de pontes e a disponibilização de 25 manilhas em Candeias do Jamari. Solicitada pelo assessor Naldo do B&B, as obras devem ser realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em parceria com a prefeitura municipal do município nas linhas 655, 659, 55A e 55B.
Disponibilização de 25 manilhas em Candeias do Jamari (Foto: DER)
Atualmente, as comunidades enfrentam sérias dificuldades em razão do estado crítico em que se encontram as pontes das referidas linhas. Tais estruturas, em más condições de conservação, comprometem o tráfego de veículos, dificultam o escoamento da produção agrícola e colocam em risco a segurança da população local.
Segundo o deputado Alan Queiroz, obras de infraestrutura levam dignidade para as comunidades, além de oferecer mais segurança. “Estamos trabalhando incansavelmente para promover melhorias em todos os locais do nosso estado. Dessa vez, realizamos esta solicitação a fim de fornecer melhor qualidade de vida para os moradores de Candeias do Jamari, que enfrentam diariamente esse problema recorrente. Esperamos que nossa solicitação seja atendida, levando dignidade para todos esses moradores”, disse.
Vale mencionar que, a execução dessas medidas, além de assegurar melhores condições de mobilidade e segurança, também é uma forma de fomentar o desenvolvimento econômico da região, visto que grande parte da produção agrícola depende do transporte diário por essas vias.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!