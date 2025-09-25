Deputado Alan Queiroz solicita inclusão da vacina contra Herpes Zoster para idosos no calendário estadual

Publicada em 25/09/2025 às 08h40
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, em extenso à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) a necessidade da disponibilização da vacina contra o Herpes Zoster para idosos a partir dos 50 anos, reforçando a relevância da imunização como medida de proteção à saúde dessa população.
A iniciativa do parlamentar surge diante da preocupação com os riscos que a doença pode trazer para a população idosa, que está mais vulnerável a complicações de saúde. A proposta busca garantir mais segurança e qualidade de vida por meio da prevenção, evitando que a enfermidade comprometa o bem-estar dessa faixa etária.
O parlamentar ressaltou a necessidade de medidas preventivas voltadas à saúde da população idosa, destacando que o acesso à vacina é fundamental. “O Herpes Zoster é uma doença que pode trazer sérias consequências para a saúde dos idosos.
A prevenção, por meio da vacina, é a forma mais eficaz de evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população. Nosso pedido é para que a Sesau priorize essa demanda, garantindo acesso a todos que precisam”, destacou.
Com a indicação apresentada, o parlamentar reforça seu compromisso em atuar pela ampliação de políticas públicas de saúde em Rondônia. A medida representa um avanço significativo na proteção da população idosa, assegurando mais qualidade de vida e prevenção contra doenças que comprometem o bem-estar e a dignidade dos cidadãos.
