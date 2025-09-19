Deputado Alan Queiroz destina recurso de R$ 550 mil para aquisição de ambulância UTI em Espigão do Oeste

Publicada em 19/09/2025 às 08h30
O município de Espigão do Oeste vai receber uma nova ambulância UTI no valor de R$ 550 mil, fruto de recurso destinado pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). A aquisição atende a uma solicitação da vereadora Kissila Ponath, que apresentou a demanda em razão da necessidade de fortalecer a estrutura de atendimento de saúde no município.
O investimento tem como principal objetivo oferecer suporte de qualidade em situações de emergência, garantindo transporte seguro e adequado para pacientes que necessitam de cuidados intensivos. A nova ambulância UTI será equipada com tecnologia moderna e itens essenciais para salvar vidas, reforçando o sistema de saúde de Espigão do Oeste e contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.
Ao comentar sobre a destinação do recurso, o deputado Alan Queiroz destacou que os investimentos no setor da saúde são essenciais para a população. “Sabemos da importância que uma ambulância UTI representa para qualquer município, especialmente em casos de urgência, quando cada minuto é decisivo. Nosso compromisso é contribuir para que a população de Espigão do Oeste tenha um atendimento de saúde digno, eficiente e humanizado”, afirmou o parlamentar.
Com a confirmação do recurso, Espigão do Oeste passa a contar com uma significativa melhoria na sua frota de veículos de saúde. A expectativa é de que a nova ambulância UTI fortaleça o atendimento emergencial, reduza riscos em deslocamentos e garanta mais segurança e qualidade no transporte de pacientes, reafirmando o compromisso do mandato com a vida e o bem-estar da população.
Investimentos que promovem saúde
No ano de 2024, a atuação do deputado Alan Queiroz mais uma vez comprova que o parlamentar está inteiramente comprometido em fornecer melhorias para a população rondoniense. No último ano, foram destinados mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o setor da saúde, contribuindo com a realização de diversas atividades que trazem melhorias para os cidadãos do estado. Sua dedicação inclui desde investimentos em equipamentos médicos até iniciativas voltadas à capacitação profissional e programas de assistência à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!