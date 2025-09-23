Deputado Alan Queiroz destina R$ 350 mil para realização da Expotex, em Teixeirópolis

Publicada em 23/09/2025 às 09h00
Atendendo a uma solicitação da prefeitura de Teixeirópolis, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 350 mil para a realização da Expotex, tradicional evento que ocorre na região, conhecido por reunir shows, rodeio e diversas atrações culturais e comerciais. O evento ocorreu no último fim de semana, nos dias 18 a 21 de setembro, com apoio do essencial do parlamentar.
A verba é resultado do compromisso do parlamentar com o fortalecimento da cultura regional e a valorização das festividades que movimentam a economia local. A Expotex, considerada um dos maiores eventos do calendário de Teixeirópolis, atrai visitantes de diversos municípios vizinhos, gerando renda e oportunidades para produtores rurais, comerciantes, artistas e empreendedores locais.
O parlamentar destacou a atuação dos parceiros para que a destinação da emenda fosse efetuada. “Quero agradecer ao nosso governador Marcos Rocha, que é nosso parceiro nessa e em diversas outras atividades, a Sejucel, Casa Civil, a nossa parceira Silvia Cristina, ao prefeito Osmy e ao vice-prefeito Darcy. Sem o apoio destes parceiros, não seria possível destinar essa verba para o evento. Tenho certeza que nunca mais Teixeirópolis ficará sem essa tradicional festa e vamos continuar trabalhando para promover ainda mais coisas para o município”, finalizou.
A destinação dos R$ 350 mil representa mais do que um apoio financeiro, é o reconhecimento da relevância da Expotex para Teixeirópolis. O deputado Alan Queiroz segue firme em seu compromisso de fortalecer a cultura, impulsionar a economia local e contribuir com ações que beneficiem diretamente a população.
