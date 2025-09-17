Deputada Sílvia Cristina volta a cobrar urgência na votação da PEC 47 da transposição

Publicada em 17/09/2025 às 14h20
A deputada federal Sílvia Cristina voltou a cobrar urgência na votação e aprovação da PEC 47, que assegura a transposição dos servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá aos quadros da União, contratados até 1991.
“No último dia 12, completou dois anos que a PEC 47 está aqui nesta Casa, depois de ter sido aprovada no Senado. Mas, infelizmente está parada, segue sem data para ser pautada. É inaceitável, é vergonhoso e um desrespeito com quem se dedicou tanto ao serviço público!”, desabafou em discurso no plenário.
Sílvia Cristina tem se mobilizado, junto com a bancada de Rondônia e da região Norte, para chamar a atenção para a urgência na aprovação da matéria, fazendo justiça com os servidores.
“Não podemos mais esperar! Não dá mais para aceitar essa matéria parada, enquanto milhares de servidores desses ex-territórios e suas famílias, sofrem com a espera para ter um direito assegurado, fazendo justiça pelo tanto que se doaram na construção desse país!”, acrescentou.
Em seu pronunciamento, ela cobrou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para que cumprisse o acordado com as bancadas de Rondônia e da região Norte.
“Presidente Hugo Motta, cumpra a sua palavra e o compromisso assumido com a bancada de Rondônia e do Norte do país: Coloque a PEC 47 na pauta de votação, para que o plenário decida. É urgente que isso seja feito”, completou.
A deputada disse ainda que PEC 47 é uma prioridade para Rondônia e está acima de qualquer bandeira ideológica.
Hugo Motta
Logo após o seu pronunciamento, a deputada reforçou a cobrança pessoalmente ao presidente Hugo Motta. “Mostrei ao presidente que não podemos mais esperar, que a PEC tem dois anos engavetada e que não tem explicação para esse desrespeito com os servidores”, finalizou.
