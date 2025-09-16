Deputada Sílvia Cristina lança viveiro Raízes de Rondônia de mudas de café e de cacau clonal

Publicada em 16/09/2025 às 13h40
O café e o cacau são duas culturas importantes para economia de Rondônia, gerando emprego e renda na maioria dos municípios, com alguns se destacando com a alta qualidade do café, com premiações nacionais.
E para reforçar esse apoio ao homem e a mulher do campo, a deputada federal Sílvia Cristina, em parceria com o Ifro campus Cacoal, fez o lançamento do viveiro Raízes de Rondônia, que vai produzir e fornecer aos produtores, mudas de café e de cacau clonal, com qualidade e alta produtividade.
“Rondônia se orgulha de sua produção de café, cada vez mais produtiva e de qualidade, gerando renda para o homem e a mulher do campo. Temos a valorização do nosso café, premiado nacionalmente, e hoje uma referência no robusta Amazônia. O cacau segue o mesmo caminho, após a cultura retomar o cultivo em vários municípios. Por isso, em parceria com o Ifro, estamos lançando o viveiro Raízes de Rondônia, para facilitar o acesso às mudas de qualidade”, destacou a deputada.
No lançamento do Raízes de Rondônia, estavam presentes o deputado estadual Cirone Deiró, Olakson Pedrosa, vice-reitor substituto do Ifro, o diretor do Ifro Cacoal, Adilson, o vice-prefeito Tony Pablo, os vereadores Amalia Milani e Alaézio, entre outras autoridades.
De acordo com o projeto, a iniciativa visa atender as demandas de produtores de toda região, visando o atendimento a produtores rurais, o fortalecimento das cadeias produtivas do café e do cacau e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dessas culturas.
