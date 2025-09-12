Deputada Sílvia Cristina entrega R$ 200 mil para a creche Cantinho do Céu, em Ji-Paraná

Publicada em 12/09/2025 às 13h30
A deputada federal Sílvia Cristina, em mais um ano, destinou recurso para apoiar na manutenção e custeio da creche Cantinho do Céu, em Ji-Paraná, que atende cerca de 400 crianças, de 2 a 5 anos. A parlamentar fez a entrega do cheque de R$ 200 mil e reafirmou seu compromisso em apoiar instituições com trabalho social que atendem à comunidade.
“É uma alegria enorme, quando conseguimos que a nossa missão de cuidar de gente, de quem mais precisa, seja cumprida. A Cantinho do Céu faz um trabalho grandioso e, mais um ano, estamos fazendo a entrega de recurso para ajudar na manutenção e custeio dessa unidade educacional”, disse a deputada.
Na solenidade de entrega do recurso, a fundadora da creche, em 1987, a senhora Odete Maria, não pode estar presente por motivo de saúde. A deputada fez questão de registrar o trabalho solidário e de amor que a dona Odete realiza ao longo de décadas.
O vereador de Ji-Paraná, o Scopony, acompanhou a deputada na entrega. Eles foram recebidos pela diretora Selma Alves, que agradeceu pelo recurso, em nome da direção da creche, dos alunos e familiares.
A creche Cantinho do Céu em Ji-Paraná atende cerca de 400 crianças, de dois a cinco anos, com turmas de Maternal I e II e Pré I e II, incluindo o período integral, ajudando famílias de baixa renda.
