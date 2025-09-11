Deputada Lebrinha entrega quatro tratores para fortalecer agricultura em São Francisco

Publicada em 11/09/2025 às 15h49
A deputada estadual Lebrinha (União Brasil) entregou, durante a EXPOVALE 2025, quatro tratores agrícolas para o município de São Francisco do Guaporé, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar.
Os equipamentos irão apoiar os produtores locais, ampliando a capacidade produtiva e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de quem vive do campo.
A entrega foi viabilizada com o apoio de vereadores parceiros do mandato, e a parlamentar agradeceu o suporte recebido do Governo de Rondônia, representado pelo governador Coronel Marcos Rocha. Ela destacou que o investimento resulta de um trabalho conjunto voltado ao desenvolvimento econômico do município.
Segundo ela, a agricultura é um dos pilares da economia regional e merece atenção constante. “Esses tratores representam mais do que máquinas; eles simbolizam oportunidade e melhores condições para nossos agricultores”, afirmou a deputada.
Ao longo de seu mandato, a parlamentar reforça o compromisso de buscar investimentos que garantam mais infraestrutura e condições de trabalho para os agricultores de São Francisco e de toda a região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!