Deputada Gislaine Lebrinha participa de encontro nacional sobre enfrentamento à violência contra a mulher

Publicada em 17/09/2025 às 08h30
O enfrentamento à violência contra a mulher foi o tema central do Encontro Nacional de Legisladoras, realizado no Rio Grande do Sul. O evento promoveu espaço de diálogo entre parlamentares de diferentes estados para discutir políticas públicas e estratégias de proteção às mulheres.
Entre as representantes de Rondônia, estiveram a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), a deputada Ieda Chaves (União Brasil) e a vereadora Janete Lins (União Brasil).
Lebrinha destacou a importância da união das parlamentares: “Quando nos unimos, mostramos que não aceitaremos a violência de nenhuma forma. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, e nossa responsabilidade é garantir que isso se torne realidade por meio da política e das nossas ações diárias”, afirmou.
O encontro reforçou o compromisso com políticas de proteção e igualdade, consolidando a luta das mulheres em todos os níveis da sociedade.
