Deputada Gislaine Lebrinha libera R$ 2 milhões para asfaltamento no Vale do Anari

Publicada em 19/09/2025 às 08h10
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 2 milhões para asfaltamento de ruas no Vale do Anari. A emenda foi definida após agenda da parlamentar no município, quando se reuniu com o prefeito Cleone e o vereador Mazinho para discutir demandas locais.
O investimento visa melhorar a mobilidade urbana, eliminar buracos e outros problemas nas vias. A deputada destacou que prioriza as necessidades da população e acompanhará a execução do projeto. “Meu compromisso é colocar as necessidades da população em primeiro lugar e acompanhar cada etapa deste projeto para garantir que os moradores sejam beneficiados”, afirmou.
O prefeito Cleone ressaltou que a liberação da emenda permitirá modernizar a infraestrutura urbana, beneficiando moradores e comerciantes. A parlamentar afirmou que seguirá atuando para viabilizar novos recursos e ações voltadas ao desenvolvimento do Vale do Anari.
