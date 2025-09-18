Deputada Gislaine Lebrinha entrega mais de 20 tratores a associações rurais de Rondônia

Publicada em 18/09/2025 às 13h40
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), acompanhada de seu irmão Lebrinha, realizou a entrega de mais de 20 tratores a associações rurais de Rondônia, em evento realizado no MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária de Rondônia). A iniciativa visa fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.
As entidades beneficiadas foram:
Associação PATUÁ – Porto Patuá / Porto Velho
AMADSUR – Distrito de Surpresa / Guajará-Mirim
ASPRORUAL – Candeias do Jamari
ASPROR Linha 42 – Candeias do Jamari
ASPROPAM – São Miguel do Guaporé
ASPRUBE – São Francisco do Guaporé
ASPRUSC – Mirante da Serra
ASPRUVUN – São Francisco do Guaporé
ASPRIMA – São Miguel do Guaporé
APPFRCJ – Candeias do Jamari
APRF – São Francisco do Guaporé
ASPROL Projeto Rio Preto – Candeias do Jamari
ASPRONA – Porto Velho
ASSUINOCAB – Cabixi
ASPROLIT – Nova Mamoré
JUPA – Distrito de Rio Branco / Campo Novo de Rondônia
ASTEF – São Francisco do Guaporé
A deputada se disse realizada e agradecida por poder entregar os equipamentos. “É muito gratificante ver os recursos chegando às associações e poder contribuir diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da vida dos trabalhadores”, afirmou. Ela acrescentou que novos investimentos continuam a caminho para apoiar associações e promover o desenvolvimento dos municípios.
O governador Coronel Marcos Rocha também foi lembrado pelo apoio durante o mandato da deputada e do ex-deputado federal Lebrão, especialmente nas iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura e à melhoria da qualidade de vida da população.
