Deputada Gislaine Lebrinha entrega mais de 20 tratores a associações rurais de Rondônia
Por Julia Cardoso
Publicada em 18/09/2025 às 13h40
 A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), acompanhada de seu irmão Lebrinha, realizou a entrega de mais de 20 tratores a associações rurais de Rondônia, em evento realizado no MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária de Rondônia). A iniciativa visa fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.



As entidades beneficiadas foram:

Associação PATUÁ – Porto Patuá / Porto Velho

AMADSUR – Distrito de Surpresa / Guajará-Mirim

ASPRORUAL – Candeias do Jamari

ASPROR Linha 42 – Candeias do Jamari

ASPROPAM – São Miguel do Guaporé

ASPRUBE – São Francisco do Guaporé

ASPRUSC – Mirante da Serra

ASPRUVUN – São Francisco do Guaporé

ASPRIMA – São Miguel do Guaporé

APPFRCJ – Candeias do Jamari

APRF – São Francisco do Guaporé

ASPROL Projeto Rio Preto – Candeias do Jamari

ASPRONA – Porto Velho

ASSUINOCAB – Cabixi

ASPROLIT – Nova Mamoré

JUPA – Distrito de Rio Branco / Campo Novo de Rondônia

ASTEF – São Francisco do Guaporé

A deputada se disse realizada e agradecida por poder entregar os equipamentos. “É muito gratificante ver os recursos chegando às associações e poder contribuir diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e a melhoria da vida dos trabalhadores”, afirmou. Ela acrescentou que novos investimentos continuam a caminho para apoiar associações e promover o desenvolvimento dos municípios.

O governador Coronel Marcos Rocha também foi lembrado pelo apoio durante o mandato da deputada e do ex-deputado federal Lebrão, especialmente nas iniciativas voltadas ao fortalecimento da agricultura e à melhoria da qualidade de vida da população.  

