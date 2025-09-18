Deputada Gislaine Lebrinha destina R$ 150 mil para o 25º Festival de Praia de Costa Marques

Publicada em 18/09/2025 às 08h00
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 150 mil para a realização do 25º Festival de Praia de Costa Marques, previsto para 2025. O recurso foi viabilizado a partir de indicação do vereador Paulinho e do prefeito Fabiomar.
“Apoiar o Festival de Praia de Costa Marques é fortalecer a cultura, o turismo e a identidade da nossa região. Esse recurso é um compromisso com a comunidade e com o desenvolvimento do município”, afirmou a parlamentar.
O festival, marcado para os dias 26 a 28 de setembro, integra o calendário cultural do município e reúne milhares de visitantes todos os anos. O evento tem relevância para a economia local, ao impulsionar o turismo, o comércio e os serviços, além de valorizar a tradição da região.
O mandato da parlamentar também registra agradecimento ao Governo de Rondônia, que ao longo dos últimos anos tem atuado em conjunto para o desenvolvimento dos municípios, incentivando a realização de eventos tradicionais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades.
