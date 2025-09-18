Denarc apreende R$23 mil e prende traficante com drogas em lava jato de fachada

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 18/09/2025 às 09h30
Publicada em 18/09/2025 às 09h30
Uma ação do Denarc nesta quarta-feira (17), resultou na prisão de Francisco L. da S., 33, flagrado com drogas no bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho.
Segundo o Denarc, a equipe foi dar cumprimento a mandado de buscas em um lava jato na Rua Angico, de propriedade do investigado, onde foi localizada cocaína, maconha, balança de precisão e material usado no tráfico.
Na casa de outro investigado na Rua Jacinto, bairro Eletronorte, os policiais civis apreenderam R$23 mil reais em espécie, no entanto o suspeito não estava no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!