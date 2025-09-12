Delegado Camargo denuncia atraso de repasses da SESAU ao Hospital Santa Marcelina e alerta para risco de colapso

Publicada em 12/09/2025 às 08h10
O deputado estadual Delegado Camargo denunciou nesta quinta-feira (11) a grave situação enfrentada pelo Hospital Filantrópico Santa Marcelina, em Porto Velho, devido à falta de repasses financeiros do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU).
Durante visita à unidade, o parlamentar constatou que o hospital enfrenta dificuldades críticas na manutenção de serviços essenciais, consequência da interrupção de contratos, incluindo o de oftalmologia, rompido pelo Executivo estadual unilateralmente. A falta de repasses prejudica diretamente a população que depende do atendimento filantrópico.
“É inaceitável que uma instituição que há quase cinco décadas salva-vidas e atende milhares de rondonienses seja penalizada pela irresponsabilidade do governo. Essa omissão coloca em risco a saúde de pacientes e ameaça o funcionamento do hospital”, afirmou Camargo.
Após 49 anos de referência em atendimento filantrópico, o Hospital Santa Marcelina enfrenta uma crise sem precedentes, que pode levar ao fechamento da unidade. Segundo o diretor técnico, Dr. Diego Almeida, o hospital está há quatro meses sem receber repasses estaduais, totalizando aproximadamente R$ 6 milhões em atraso. Além disso, a liberação de emendas parlamentares, que poderiam auxiliar a unidade, está sendo atrasada pelo governo, intensificando a ameaça aos serviços essenciais. A denúncia foi apresentada no programa Papo de Redação, da SIC TV.
O deputado destacou que exigirá explicações formais da SESAU e medidas imediatas para regularização dos repasses. Ele ressaltou que a quebra contratual representa prejuízo à gestão hospitalar e desrespeito direto à população que depende do atendimento especializado oferecido pelo Santa Marcelina.
Delegado Camargo reforçou ainda seu compromisso com a fiscalização da saúde pública, com visitas a hospitais, apresentação de mais de 500 documentos cobrando melhorias e a proposição da CPI da Saúde, que aguarda assinaturas de outros deputados para ser instaurada na Assembleia Legislativa.
