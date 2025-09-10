Delegação de Rondônia conquista 17 medalhas na Copa Brasil de Tênis de Mesa com apoio do governo do estado

Publicada em 10/09/2025 às 14h12
A delegação rondoniense de tênis de mesa foi destaque na Copa Brasil de Tênis de Mesa, Fortaleza 2025, realizada de os dias 5 a 7 de setembro, no Ceará. O evento é um dos maiores do país na modalidade e reuniu mais de 700 atletas de todo o Brasil. Rondônia subiu ao pódio 17 vezes, conquistando cinco medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze, resultado que reafirma o crescimento do esporte no estado.
A participação da delegação foi viabilizada por meio do Programa Pró-Atleta, com apoio do governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que garantiu as passagens aéreas para os competidores.
O presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa, Jesse Tagino, destacou a importância do apoio governamental para que Rondônia se consolidasse entre os destaques da competição. “Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo na base e na formação de novos atletas. Com o apoio do governo do estado, conseguimos levar nossos talentos para um evento de alto nível e mostramos que Rondônia tem condições de competir e vencer em cenário nacional.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforçou o compromisso do estado com o esporte. “Ver nossos jovens conquistando espaço e medalhas em uma competição nacional mostra que investir no esporte é investir no futuro. Parabenizo cada atleta e treinador por representarem Rondônia.”
O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou o papel do Pró-Atleta na valorização dos talentos esportivos do estado, “O Pró-Atleta tem transformado realidades e permitido que nossos esportistas alcancem grandes resultados. Essa conquista no tênis de mesa é mais uma prova de que estamos no caminho certo, apoiando quem leva o nome de Rondônia para o Brasil.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!