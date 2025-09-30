Deixar a prefeitura para disputar o Governo é aventurar, Petran preocupada com o trânsito de Porto Velho, Maçonaria se posiciona sobre ações no garimpo

Publicada em 30/09/2025 às 14h00
Futuro – Esta semana se comentou no noticiário regional, que o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado, estaria disposto a disputar o Governo do Estado em outubro de 2026. Torcemos para que os comentários não procedam, pois certamente seria o fim de uma carreira política vencedora, desde o início como vereador na Capital e deputado estadual, sempre tendo ao lado o pai (o saudoso Amigo Paulo Moraes, que foi vereador, presidente da Câmara de Porto Velho e deputado estadual). Não que o jovem Leo não tenha condições de governar o Estado, mas porque, deixar a prefeitura de uma das 26 capitais do País com 15 meses no cargo e somente três deles com orçamento elaborado por ele e sua equipe é um risco-futuro enorme. Seria praticar a eutanásia política precocemente. Não há justificativa que convença, ignorar uma vitória histórica na disputa pela prefeitura, contra tudo e todos e se aventurar em uma caminhada sem luz no final do túnel na disputa pelo Governo do Estado.
Trânsito – Porto Velho, seguramente, tem o sistema de trânsito dos mais complicados das capitais brasileiras. A maioria dos motoristas está sempre com pressa, e a situação se complica nos momentos de pico (manhã, almoço, tarde). Os motoqueiros, não motociclistas, abusam nas irregularidades com ultrapassagens pela direita, ignoram semáforos e placas de sinalização, estacionamento regulamentado, além de o excesso de velocidade. Mais irresponsáveis, os entregadores de encomendas, chamados de motoboy. Há dias membros de Polícia de Trânsito-Petran distribuíram matéria demonstrando preocupação com o número elevado de acidentes na Capital de Rondônia. Inclusive, porque a maioria deles ocorrem devido a imprudência dos condutores, principalmente, os motoqueiros,
Fiscalização – Ocorre que, apesar de os abusos constantes, os integrantes da Petran e os Agentes de Trânsito não atuam como deveriam na fiscalização e orientação. Não se vê nenhum deles nas proximidades de semáforos e em locais de maior movimento. Se um semáforo apresenta problema, o local fica com o trânsito comprometido, porque não aparece ninguém para orientar, organizar e, se necessário for, até a multar os motoristas e principalmente motociclistas irresponsáveis. São eles os irresponsáveis que estão envolvidos na maioria de os acidentes de trânsito em Porto Velho. Falta uma fiscalização ostensiva, orientando e agindo com rigor contra os “marginais” do trânsito, que fomentam a violência na capital. Fiscalização, orientação, organização são fundamentais para um trânsito seguro. Aos irresponsáveis, imprudentes a punição, com rigor.
BR 364 – A concessionária da rodovia, a Nova 364 está executando obras em longo da rodovia federal mais importante de Rondônia, no trecho entre Porto Velho a Vilhena, com aproximadamente 700km. Desde segunda-feira (29) frentes de trabalho estão executando obras no trecho em sete municípios de melhoria no pavimento, com previsão de conclusão no dia 4 de outubro. Hoje (30), estão sendo realizados trabalhos de fresagem e recomposição da rodovia (melhorias no pavimento) em Pimenta Bueno, entre os Km 215 e 225. Na quarta-feira (1º) os trabalhos serão realizados no km 425 em Jaru e 164 (Pimenta Bueno). Quem for circular nos trechos deve ter mais atenção, pois estão sendo sinalizados no sistema pare-siga para dar a devida segurança a todos. Nos trechos que passam por Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Cujubim e Candeias do Jamari estão sendo realizadas roçadas para melhorar a visibilidade.
Garimpo – A Grande Oriente do Brasil, loja de Rondônia, levará à Suprema Congregação Maçônica Estadual, que será realizada dias 3 e 4 de outubro em Ouro Preto do Oeste, a atuação das forças de segurança no combate ao garimpo ilegal no Rio Madeira. Segundo o Grão-Mestre Claudenilson Alves, maior autoridade maçônica no Estado, a entidade questiona a destruição de maquinário de garimpeiros no Rio Madeira no trecho Porto Velho a Humaitá, pelos órgãos de segurança. Ele reconhece que o combate ao crime é fundamental, mas a prática de explodir e queimar dragas e balsas é “irracional” e transforma o ato de repressão em agressão ambiental, devido ao despejo de óleo, metais e resíduos tóxicos no rio. Ele defende que se inclua a regulamentação do garimpo artesanal de baixo impacto e a destinação dos bens apreendidos como tratores, embarcações para auxiliar a agricultura familiar e a piscicultura. Oportuna e necessária a intervenção da Maçonaria.
Respigo
Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais estarão ativos na quinta-feira (2), dia do aniversário de fundação do município de Porto Velho, e estarão fechados ao público na sexta-feira (3). Até o fechamento da coluna não se tinha informações como funcionarão os bancos, pois dia 2, feriado municipal +++ Hoje (30) comemora-se o Dia do Jornaleiro, aquele profissional responsável pela informação aos leitores, através da entrega de jornais e revistas para a população. É importante reconhecer o papel fundamental desses profissionais, que contribuíram e continuam contribuindo para a disseminação do conhecimento +++ O prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomas (PP) esteve no gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) na manhã de hoje (30). Tomas solicitou apoio ao deputado Jean Mendonça na busca de recursos para saúde, educação, estradas e assistência social para o município junto ao Governo do Estado +++ Cresce a possibilidade de a esposa do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, Joliane de concorrer a vice-governadora nas eleições gerais de 2026. Joliane teve desempenho excelente nas eleições de 2018, quando disputou eleições partidárias pela primeira vez e foi a sexta mais votada +++ Ela somou 24.483 votos. Não se elegeu devido a legenda, mas é um nome ser considerado nas eleições do próximo ano.
Comentários
