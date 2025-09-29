Definido os finalistas do campeonato Metropolitano Feminino Sub-17

Publicada em 29/09/2025 às 09h02
Neste fim de semana na última rodada da primeira fase do Metropolitano Feminino Sub-17 foram definidos os quatro finalistas da competição, que continuam na disputa do título da primeira competição oficial do Centro de Desenvolvimento do Futebol. União Bandeirantes e Brazuca fazem uma semifinal no próximo sábado a partir das 8h30 e a partir das 16h30 entram em campo as meninas do Gazin Porto Velho e do Rondoniense na semifinal número dois.
As meninas do Gazin Porto Velho encerram a primeira fase com a melhor campanha com 100% de aproveitamento, pelo grupo B foram três jogos e três vitória, o Brazuca ficou com a segunda vaga com uma derrota, um empate e uma vitória. No grupo A União Bandeirantes somou seis pontos e o Rondoniense ficou com a segunda vaga com três pontos. Os finalistas serão definidos em partida única no Centro de Desenvolvimento do Futebol. A grande final está marcada para o fim de semana seguinte, dia quatro de novembro às 16h30.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!