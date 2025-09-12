Curso de Redação para o ENEM 2025 em Colorado com apoio do deputado Luizinho Goebel

Publicada em 12/09/2025 às 08h10
A Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO),através de iniciativa do deputado estadual Luizinho Goebel, promove em Colorado do Oeste o Curso de Redação para o ENEM 2025, voltado para estudantes que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio.
As aulas acontecem ao longo desta semana, sempre a partir das 18h30, na Escola Paulo de Assis Ribeiro, com encerramento na sexta-feira 12. O curso é totalmente gratuito, oferece certificado de participação e busca apresentar técnicas e estratégias para que os alunos possam alcançar melhor desempenho na prova de redação. O curso é ministrado pelo Professor Márcio Poeta.
De acordo com a organizadora Joisse Martins, cerca de 90 estudantes participam da iniciativa, que tem o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos de qualidade e contribuir para a preparação dos jovens do Cone Sul de Rondônia.
O deputado Luizinho Goebel ressaltou a relevância do projeto, afirmando que iniciativas como esta ampliam as oportunidades educacionais e fortalecem o futuro acadêmico da juventude.
