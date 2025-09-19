Curso de formação de árbitros reúne mais de 60 participantes em Jaru

Por ASSESSORIA
Publicada em 19/09/2025 às 08h25
Teve início na última quarta-feira, 17, a rodada de cursos de capacitação para formação e atualização de árbitros em diversas modalidades esportivas.
A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL/RO com a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.
A capacitação conta com 64 inscritos e acontece até o próximo domingo, 21, na Escola Municipal Maria de Lourdes, Setor 02.
As aulas são divididas entre teóricas e práticas. Após concluírem o curso, os profissionais formados em arbitragem poderão atuar em campeonatos amadores promovidos pelo município, Jogos Escolares Municipais – JEMs, e Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR.
