Corpo de homem com sinais de execução é encontrado no Rio Machado

Publicada em 23/09/2025 às 08h30
Na tarde desta segunda-feira (22), um corpo foi localizado dentro do Rio Machado, no distrito de Tabajara, em Machadinho D’Oeste (RO).
De acordo com informações preliminares, o corpo do homem estava sem roupas em parte do corpo e apresentava sinais de execução, o que levanta suspeita de homicídio.
A Polícia Civil foi acionada e já se encontra no local realizando os primeiros levantamentos. A área foi isolada e a Perícia Técnica aguarda os procedimentos para remoção e análise do corpo.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Machadinho D’Oeste, que busca identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.
