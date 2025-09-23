Corpo de homem com sinais de execução é encontrado no Rio Machado
Por Machadinhoonline
Publicada em 23/09/2025 às 08h30
 Na tarde desta segunda-feira (22), um corpo foi localizado dentro do Rio Machado, no distrito de Tabajara, em Machadinho D’Oeste (RO).

De acordo com informações preliminares, o corpo do homem estava sem roupas em parte do corpo e apresentava sinais de execução, o que levanta suspeita de homicídio.

A Polícia Civil foi acionada e já se encontra no local realizando os primeiros levantamentos. A área foi isolada e a Perícia Técnica aguarda os procedimentos para remoção e análise do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Machadinho D’Oeste, que busca identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte. 

Polícia MACHADINHO
