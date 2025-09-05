Publicada em 05/09/2025 às 08h44
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), abriu as inscrições para a Copa Madeirão de Futsal 2025, categoria adulta masculina e feminina, e master masculino.
A competição promete reunir cerca de 90 equipes. O objetivo é valorizar o esporte amador local, levando oportunidade para os atletas mostrarem seu talento no futsal.
O campeonato acontece graças ao compromisso do prefeito Léo Moraes com o esporte da cidade, não medindo esforços na disponibilização de toda estrutura necessária para que tudo aconteça conforme planejado.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, fala sobre a importância do campeonato de futsal para o esporte. “Essa é mais uma edição da Copa Madeirão e, com certeza, também será um sucesso. Essa valorização é importante para nossos atletas, porque sabemos que o esporte é uma ferramenta de transformação social e por isso precisa de total apoio”, disse.
As inscrições, que encerram no dia 19 de setembro, de forma gratuita, são voltadas para atletas do sexo masculino e feminino, com idade mínima de 16 anos completos. Para menores de 18 anos, será necessário apresentar autorização dos pais ou responsáveis no dia da partida.
Na categoria master masculino, a idade máxima estabelecida é de 40 anos, considerando os atletas nascidos em 1985 como ano limite.
Os interessados devem inscrever suas equipes enviando as informações através do número (69) 99362-6446 ou (69) 99355-4443. O e-mail [email protected] também está disponível para inscrição.
