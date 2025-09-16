Contrato de R$ 11 milhões entre Whindersson Nunes e governo do Piauí é alvo de investigação

Publicada em 16/09/2025 às 15h07
O Tribunal de Contas do Piauí abriu investigação sobre um contrato firmado entre a Secretaria de Educação estadual e a Tron Atividades de Apoio à Educação Ltda., empresa ligada ao influenciador e humorista Whindersson Nunes. O acordo, no valor atual de R$ 11 milhões, foi assinado em 19 de agosto de 2024 e trata do fornecimento de materiais e treinamento voltados ao ensino de robótica na rede pública.
Segundo a coluna de Andreza Matais, no portal Metrópoles, o contrato foi fechado sem processo licitatório, o que levantou suspeitas de favorecimento indevido. Inicialmente orçado em R$ 4,99 milhões, o documento foi posteriormente alterado, chegando ao montante de R$ 11 milhões, com validade até agosto de 2026.
Em parecer, o Tribunal de Contas destacou que a ausência de licitação fere os princípios de isonomia e competitividade, além de contrariar a Lei 14.133/2021, que regulamenta licitações e contratos no país. A corte também ressaltou que havia outras empresas aptas a prestar os mesmos serviços.
A defesa de Whindersson negou qualquer irregularidade e afirmou que o artista não tem vínculo societário ou administrativo com a Tron. Segundo os advogados, sua participação se limita a atuar como embaixador institucional do Método TRON, realizando apenas atividades de promoção e divulgação.
