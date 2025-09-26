Confúcio ignora o que acontece no Brasil; segurança tem queda em vários crimes; e R$ 30 mi de prejuízos aos garimpeiros

Publicada em 26/09/2025 às 08h04
CUIDADO: A LUZ NO FIM DO TÚNEL PODE SER APENAS UM TREM DE ALTA VELOCIDADE VINDO EM NOSSA DIREÇÃO!
Se depender do noticiário da mídia de joelhos, alimentada por milhões de reais dos cofres públicos, os eventos do domingo, em que a esquerda saiu às ruas para protestar contra a Lei da Blindagem dos parlamentares e contra a anistia, foi um grande sucesso. E foi mesmo, mas apenas nos locais onde havia grandes shows de grandes artistas. Portanto, os eventos deveriam ser chamados de Homenagem à Lei Rouanet, com raríssimas exceções, porque, dos que foram fazer seus shows, muito perto da totalidade são beneficiados, alguns com muitos milhões, pela lei que, no governo petista, enche o bolso apenas dos seus apoiadores. Mesmo assim, não se pode negar que houve uma manifestação da esquerda como há muito não se via nas ruas, já que seus líderes fogem delas como o diabo da cruz.
Os esquerdistas só defendem a democracia que os favorece. Atacam qualquer um que não pense pela sua cartilha socialista, sempre chamado de fascista (o que, aliás, 95 por cento deles não sabem o que significa) e representante do mal. Não fosse a aliança com a maioria dos ministros da Suprema Corte, o governo brasileiro já não se sustentaria, tal o rosário de erros que tem cometido. A saída agora é censurar as redes sociais e deixar a informação apenas nas mãos daquela parte da mídia, transformada num mercado persa, que ignora a verdade e por grandes quantias, cria factoides e versões fantasiosas, desde que elas agradem seus poderosos patrões do poder.
Estamos vivendo tempos tenebrosos e o perigo antidemocrático é real e bate à nossa porta. Com o aparelhamento do Estado, com parte da Polícia Federal sendo uma Polícia de Governo e não polícia de Estado, com os superpoderes dados a onze brasileiros que não foram eleitos; com um governo perdido, sem rumo para a economia e que vive de tirar mais dinheiro, via impostos, de quem já não tem de onde tirar; de um governo que, atendendo interesses estrangeiros ataca seu próprio povo, como o faz em Rondônia e na Amazônia, usando suas forças policiais em nome do ambientalismo, só mesmo os que ainda acreditam num regime que não deu certo em nenhum lugar do mundo, ainda o sustentam.
Isolados do mundo ocidental, pela política ditada por nosso Presidente e seus aliados; jogando-nos no colo dos chineses e de forças antagônicas aos interesses latino-americanos, estamos indo na contramão do progresso e da liberdade. Corremos muito riscos e, mais ainda, quem está no poder não vai aceitar sair dele tão fácil quanto as pesquisas eleitorais estão apontando. Pobre Brasil! Nunca estivemos em mãos tão desassociadas de uma maioria do nosso povo como agora. E, apenas com um ou outro evento nos dando alguma esperança, a luz no final do túnel parece mais um trem em alta velocidade, vindo em nossa direção. Oremos, pois!
BASTIDORES FERVEM, MAS PRINCIPAIS TEMAS PENDENTES NA NOSSA POLÍTICA AINDA NÃO TÊM SOLUÇÃO
Quem não está acostumado às antecipações das campanhas eleitorais.; quem não conhece os meandros da política, pode acabar enlouquecendo, com tudo o que fervilha nos bastidores. Mesmo gente mais experiente pode levar uma surra, caso acredite em tudo o que ouve e até vê, porque, mesmo testemunhando fatos e feitos, tudo pode mudar de uma hora para outra. Não há como se analisar todas as mudanças possíveis, mesmo dentro dos grupos considerados mais sólidos, mas pode-se dizer o que ainda est[a pendente de solução, em relação à disputa de 2026.
O caso mais contundente é o do ex-governador e ex-senador Ivo Cassol. Ele depende agora que o presidente Lula vete um dispositivo das mudanças na Lei da Ficha Limpa, para que possa oficializar sua candidatura. Isso deve ocorrer nos próximos dias. Outro caso vital envolve a relação do governador Marcos Rocha com seu vice, Sérgio Gonçalves. Passado longo tempo da crise que começou nos bombardeios em Israel, não se tem a mínima ideia de como anda a relação entre ambos. O que se ouve é que Rocha confirma sua candidatura ao Senado e Gonçalves tem o aval do seu partido, o União Brasil, para não só assumir o governo por nove meses, como ser o candidato à reeleição. Afora isso, o assunto é tratado como segredo de Estado
Nos demais cenários, poucas mudanças. A novidade, ao menos até agora, é de quem corre por fora, trabalhando para formar nonimatas fortes e chegar em 26 com chances de eleger alguns nomes. Neste exemplo, está Avante, comandado pelo ex-deputado Jair Montes. É bom ficar de olho no que Montes está preparando, para que ninguém seja pego de surpresa quando as urnas se abrirem.
FORÇAS POLICIAIS COMEMORAM DESTRUIÇÃO DE 138 EMBARCAÇÕES E PREJUÍZO DE 30 MILHÕES AOS GARIMPEIROS. É JUSTO?
Há quem vibre com o release distribuído pela Polícia Federal, anunciando, efusivamente, que suas operações em Manicoré e Humaitá, bem pertinho de nós, causaram prejuízos estimados em 30 milhões de reais aos garimpeiros, com a destruição de 138 embarcações, ou seja, balsas e dragas. “A ofensiva faz parte da Operação Leviatã, diz a nota, “voltada ao combate do garimpo ilegal e conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Ibama e Sedam”.
Os garimpeiros, a imensa maioria pequenos empreendedores e alguns já não tendo como sobreviver, pois perderam tudo, inclusive suas balsas ou dragas que eventualmente serviam de moradia, viram seus bens destruídos por uma força policial repressiva assustadora, como se ali vivessem criminosos e não simples trabalhadores.
Imagine-se uma mesma notícia, vinda da mesma fonte, relatando que todo este aparato, fortemente armado, inclusive utilizando helicóptero e material explosivo abundante, teria atacado traficantes que abundam nos rios da Amazônia ou membros de facções criminosas, que já dominam grande parte da nossa região. Ora, isso sim seria uma grande notícia para a população desprotegida. Mas atacar pessoas indefesas, que querem apenas trabalhar (aliás, a lavra nos dois locais ainda está em discussão no Judiciário) certamente não é uma das mais honradas ações que a este aparato federal realizou.
Além disso, não há qualquer menção aos enormes danos causados ao meio ambiente, com a destruição das embarcações, através do óleo jogado no rio e de materiais de todos os tipos, que emporcalham grandes áreas e durante longo tempo. Mas, enfim, todos os policiais cumpriam ordens. No futuro, suas consciências dirão se elas realmente foram corretas. Havia, no grupo, certamente, muitos que se condoíam dos que tudo perderam. Há esperança de que este sejam a maioria.
OUTRA ESTÁTUA DA HAVAN É INCENDIADA, COMO OCORREU EM DEZEMBRO DE 2023 NA LOJA DE PORTO VELHO
Os canalhas, descerebrados, idiotizados pela ideologia, não suportam assistir ao enorme sucesso de um dos maiores grupos do comércio do Brasil e do mundo. Com 190 lojas – cinco em Rondônia, duas em Porto Velho – a Havan fatura 50 milhões de reais a cada 24 horas; 1 bilhão e meio ao mês; 18 bilhões de reais ao ano. Está perto de registrar 25 mil empregos diretos. É um orgulho para os brasileiros do bem, mas vive sendo criticada por vagabundos, que se acostumaram a viver do dinheiro público e não suportam o sucesso de quem trabalha duro para sobreviver e crescer.
Na madrugada da terça-feira, mais vez uma dupla de criminosos atacou uma Estátua da Liberdade, símbolo da rede de lojas. Desta vez, o ataque incendiário foi na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Aqui, já vimos este filme. Em 14 de dezembro de 2023, uma dupla de bandidos ateou fogo à Estátua da loja da avenida Jorge Teixeira (BR 319). Até hoje os dois sequer foram identificados. Aliás, este é um dos raros casos em que a competente Polícia rondoniense levou um banhos dos bandidos e, quase dois anos depois, não há uma só simples pista deles. O dono da Havan, Luciano Hang, chegou a oferecer uma recompensa de 150 mil reais por pistas dos bandidos, mas nem isso levou aos responsáveis pelo ataque.
O incêndio desta semana foi contra a loja de Petrolina, no sertão Pernambuco. É a única unidade no Estado. A polícia de lá já começou as investigações. Coincidência ou não, foi novamente uma dupla que cometeu o crime. Espera-se que, ao contrário da nossa polícia, que nunca desvendou o caso, os pernambucos consigam fazê-lo. Cada estátua da Havan tem um custo aproximado de 1 milhão e 500 mil reais.
CONFÚCIO ATACA A DITADURA MILITAR, MAS NÃO FAZ QUALQUER CRÍTICA AO QUE ESTÁ ACONTECENDO HOJE NO BRASIL
O senador rondoniense Confúcio Moura comprou mesmo, com todos os ingredientes, a narrativa da esquerda brasileira de que ditadura só é ditadura quando vem da direita. Num longo texto em seu blog, nesta semana, ele voltou ao passado para condenar tudo o que ocorreu durante o regime militar, nas duas décadas entre 1964 e 1984, relatando os inúmeros atos praticados contra a democracia. Confúcio relembrou toda a repressão às liberdades, ocorridos no período e criticou “as manifestações atuais, que defendem a volta daquele regime”. Ou seja, aquele sim era um regime nefasto à democracia.
O que está acontecendo hoje no Brasil, contudo, é absolutamente normal e democrático, ao menos se deduz, já que, contra isso, não há uma só palavra do senador rondoniense. Confúcio lembrou da repressão que havia a quem ousava levantar a voz contra o regime. Da repressão à liberdade de opinião. Dos mandatos cassados pelos militares. Dos que tiveram que fugir do Brasil para não serem presos ou mortos. A História registra tudo isso. E o fez com razão, principalmente sob o ponto de vista esquerda.
Nenhuma palavra sobre o povo nas ruas exigindo que o comunismo não dominasse o país, naqueles tempos diferentes e duros. Zero sobre a situação atual, onde um só Poder manda no país, decide, processa, julga e condena, muitas vezes ignorando a Constituição. Zero comentário sobre os brasileiros que, nos últimos anos, tiveram que se refugiar no exterior por terem opiniões divergentes ao poder e ao s ministros do STF.
O senador rondoniense (aliás, o que mais tem trazido recursos para nosso Estado, com um brilhante trabalho de resultados junto ao governo federal) entra na mesma história das narrativas, onde só um lado é criminoso e antidemocrático e o outro – o dele - é o único que defende a verdadeira democracia. O mesmo discurso, a mesma tentativa de impor uma verdade única. E, há que se registrar: há muita gente que concorda com ele.
SEGURANÇA REGISTRA QUEDA EM VÁRIOS TIPOS DE CRIMES. ROUBO DE CELULARES, POR EXEMPLO, CAIU 17 POR CENTO
A segurança pública a tem se tornado um dos maiores problemas para todo o país. Há Estados em que a violência chegou a níveis insuportáveis e sem uma luz no final do túnel para amenizar a crise. Em Rondônia, embora ainda estejamos sofrendo muito com a ação da bandidagem, há sim muitas vitórias das forças policiais sobre o crime. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, mostra resultados positivos no setor, em Rondônia, evidenciando avanços concretos no enfrentamento à criminalidade e na proteção ao patrimônio da população. Segundo o secretário Felipe Vital, “os dados refletem o compromisso das forças de segurança e das políticas públicas voltadas à prevenção e repressão qualificada”.
Os números positivos foram em relação aos casos de roubo, que caíram mais de 35 por cento no ano; de furto de veículos, com 22,3 por cento a menos; 17,3 por cento de diminuição de roubo de celulares (contrastando com outras regiões do país, onde o roubo de aparelhos se tornou uma espécie de epidemia). Também caíram os índices de roubo a residência: menos 47,3 por cento. Segundo a Secretaria e Segurança, estes resultados colocaram o Estado de Rondônia em 1º lugar na redução de crimes patrimoniais e a segunda posição entre os mais seguros do país em relação à segurança pública nas ruas.
Claro que ainda há muito o que fazer. Mas Rondônia também está dando exemplo no combate às facções e ao crime organizado. Os números, neste pacote, também são positivos.
REDANO E DEPUTADOS RECEBEM TITULAR DA SEDUC E GARANTEM APOIO AOS PROJETOS PARA A EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
Foi um encontro para troca de ideias, de informações, de traçar parceria: o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, além de outros parlamentares, recebeu nesta semana a visita da nova secretária de Educação do Estado, a professora Albaniza Menandro. Entre outros temas, Albaniza apresentou aos deputados alguns dos seus planos e detalhou sua trajetória na área, onde durante longos anos dirigiu, inclusive, uma das melhores escolas de Porto Velho e de Rondônia. Ela relatou também sua experiência como conselheira tutelar, destacando a relação que sempre teve com crianças e adolescentes.
No encontro, o presidente Alex Redano ressaltou que a Educação rondoniense sempre poderá contar com todo o apoio dele e de todos os demais parlamentares. “A Educação é e será prioridade. Por isso, sempre estaremos à disposição para contribuir e ajudar a enfrentar os grandes desafios que Rondônia tem nesta área”. Já a secretária Albaniza reforçou o compromisso dele e da sua equipe com o diálogo e com a construção de políticas públicas à altura das necessidades da nossa educação.
Redano comandou a recepção, que teve ainda a participação dos deputados Delegados Lucas, Luizinho Goebel, Cirone Deiró, Delegado Camargo e Laerte Gomes. Participaram ainda a diretora da Seduc, Irani Brito: o superintendente de emendas da Ale, Carlos Tadeu Lucena e o chefe de gabinete de Relações Institucionais, Guilherme Erse.
OS 80 ANOS DO CFM E O PRESIDENTE RONDONIENSE, DESTACADOS EM DISCURSO DE FERNANDO MÁXIMO NA CÂMARA
Um rondoniense homenageando o outro. Dois nomes nacionais, o deputado federal Fernando Máximo proferiu um discurso especial na tribuna da Câmara, em homenagem aos 80 anos do Conselho Federal de Medicina e não poupou elogios ao seu conterrâneo e colega de profissão e presidente do CFM, o médico Hiran Gallo. Máximo afirmou que merecem todos os elogios atuação do Conselho e de seu presidente. “Hiran Gallo tem nos orgulhado muito com seu trabalho e com seu legado, que está deixando para a Medicina e para a saúde pública do nosso país”. Hiran comanda a maior instituição classista da América Latina e uma das maiores do mundo, com nada menos do que 650 mil médicos associados.
“O Conselho Federal de Medicina tem se mostrado uma instituição muito séria, que tem trabalhado muito com vários segmentos, lutando para que haja uma Medicina de melhor qualidade, querendo uma Medicina muito melhor para nosso Brasil, para que tenhamos médicos melhor formados e para que tenhamos uma Medicina à altura da necessidade da população, especialmente para aquelas pessoas que não têm condições de escolher os profissionais que elas querem, que as atendam ou por eles sejam operadas”, referindo-se aqueles que dependem unicamente do SUS.
O parlamentar, conhecido médico do Estado, concluiu destacado as oito décadas de atividade do CFM, considerando uma data muito importante. “Ficamos muito felizes em podermos comemorar data tão significativa do que chamou de “instituição tão renomada”, destacando, ainda, que os 80 anos ainda se destacam ainda mais, ter um rondoniense na presidência da entidade.
CRISTIANE COMEMORA VOLTA DE 20 QUILÔMETROS DE ASFALTO PARA A BR 319 E DIZ QUE BATALHA CONTINUA
A BR-319, que liga Porto Velho a Manaus e símbolo da integração da Região Norte, voltou a receber asfalto, embora nem pequeno trecho. A pavimentação será de apenas 20 quilômetros, dos cerca de 980 que a rodovia possui, mas mesmo assim é um avanço, considerou a deputada federal rondoniense Cristiane Lopes, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da BR 319. O asfalto está sendo colocado, desde há cerca de 10 dias, no chamado Trecho C (entre os quilômetros 198 e 218, a partir de Manaus) e Cristiane considerou que a pressão sobre o governo federal deu resultado. “Nossa mobilização, junto às comissões técnicas, por meio de ofícios e visitas aos ministérios, ajudou a destravar um impasse que já se arrastava há anos. Agora precisamos de um cronograma claro e compromisso com a conclusão da obra. O povo de Rondônia e do Amazonas não pode mais esperar”, destacou.
Além das cobranças diretas, a deputada articulou apoio político no Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, conseguindo a assinatura de uma declaração conjunta em defesa do asfaltamento da rodovia. Também acompanhou as tratativas com o DNIT e a destinação de 180 milhões reais, para o projeto. Cristiane lamenta, contudo, que “ainda existem entraves judiciais e ambientais que afetam o andamento do trecho central da rodovia” A parlamentar diz, no entanto, que continuará mantendo firme seu compromisso de seguir cobrando soluções definitivas e obras até que todo o asfalto esteja concluído.
“A BR-319 não é uma nova estrada, é a repavimentação de uma via que já existiu e hoje está abandonada. Essa rodovia é vital para reduzir custos logísticos, integrar estados, escoar a produção e dar dignidade a quem vive no Norte. Essa luta é histórica e nós não vamos recuar”, declarou.
PERGUNTINHA
Você acha justo ou exagerado que o pacote de sanções da Lei Magnitsky, aplicada contra o superministro Alexandre de Moraes, também atinja a esposa dele, a advogada Viviane Barci e o Instituto Lux, uma milionária entidade gerida pela família e Moraes?
