Confúcio e Bagattoli votam contra mudanças na Ficha Limpa; Gurgacz e os novos personagens do PDT; e Pimentel é o cara do MDB

VAMOS TER QUE APRENDER O MANDARIM, PARA PODERMOS CONVERSAR COM NOSSOS NOVOS MAIORES PARCEIROS?
“私が持っているのは なに”! Decore estas letras no idioma mandarim. Quem sabe em breve elas não farão parte do seu vocabulário? Segundo o Google, a tradução para ela é “Sim Senhor!”. Isso poderá ser útil. Aprender o mandarim, língua falada por mais de 910 milhões de chineses e a principal do país (há pelo menos outros quatro idiomas falados em diferentes regiões do país) pode ser fundamental para que os brasileiros consigam se comunicar com aqueles que tendem a ser, um futuro que mais próximo do que se possa imaginar, nossos mais novos e maiores comerciais, políticos e ideológicos. Nada de inglês, o idioma oficial da maior democracia do mundo. O que podemos ter pela frente é a firme parceria com a ditadura “democrática” da China.
Há 201 anos, exatamente em 1824, apenas dois anos depois da nossa Independência, foram os Estados Unidos o primeiro país a reconhecer o novo governo. Desde lá, as relações entre as duas nações se estreitaram, chegando a um segundo século de parceria. Houve alguns momentos de tensão, como quando o governo de Getúlio Vargas chegou a namorar com o nazismo de Hitler. Mas durou pouco. Na Segunda Guerra, o Brasil foi vital para a vitória aliada contra o terror e, desde lá, as relações se aprofundaram. Até agora.
O governo de esquerda se aproximou cada vez mais da China. A terra da segunda maior economia do mundo e da segunda maior população (1 bilhão e 410 milhões de habitantes, sete vezes todos os brasileiros somados) já há alguns anos investe bilhões de dólares por aqui, principalmente nos setores de energia, transportes, tecnologia e alimentos. Com a crise de relacionamento com os americanos, nestes pouco mais de sete meses em que Donald Trump está no poder, tudo indica que estamos andando, cada vez mais céleres, para o colo dos chineses.
“O ministro Alexandre de Moraes está conseguindo destruir uma relação amistosa entre os Estados Unidos e o Brasil de mais de 200 anos”, como afirma parte de uma declaração emitida pelo governo americano, através da sua Embaixada no Brasil, sintetiza o que está acontecendo. Claro que não é só Moraes. Toda a política de esquerda comandada pelo presidente Lula é a antítese do americanismo. O atual governo brasileiro aproveita ainda mais a crise com seu parceiro de dois séculos, para estreitar relações com ditaduras como a chinesa.
Nas próximas semanas, saberemos com mais clareza quais serão os próximos passos e se o daremos numa direção ou na outra. Não há dúvida de que, se consultada, a imensa maioria dos brasileiros optaria por uma parceria forte com os americanos, mas, é claro, isso nada significa. O governo é quem decidirá para onde nos empurrar. Neste momento, a tendência é o colo dos chineses. Oremos, pois!
SENADO APROVA MUDANÇA NA LEI DA FICHA LIMPA E CASSOL, GURGACZ E OUTROS POLÍTICOS PODEM VOLTAR ÀS URNAS
Ivo Cassol, Acir Gurgacz, Nilton Capixaba e Natan Donadon: estes quatro rondonienses estão entre os políticos brasileiros beneficiados com a decisão do Senado Federal, na tarde desta terça-feira, que aprovou mudanças na Lei da Ficha Limpa, fixando em oito anos no máximo o cumprimento de penas de perda de direito político. A decisão, que ainda volta para a Câmara para nova votação, representou a aprovação da matéria por 50 votos a favor e 24 contra. Dos três senadores rondonienses, Jaime Bagattoli e Confúcio Moura votaram contra a mudança na lei, enquanto Marcos Rogério votou pelo sim.
A partir de agora, o projeto deve retornar à Câmara e precisa ser votado até 2 de outubro, para que possa valer para a eleição do ano que vem. É possível que isso ocorra, porque a própria Câmara já havia dado sua aprovação e o projeto só volta a ela porque teve algumas emendas no Senado. Há ainda alguns pequenos entraves, mas a decisão do Senado dá a quase certeza de que as mudanças na legislação eleitoral valerão para a eleição do ano que vem.
Caso se confirme a candidatura de Ivo Cassol, muda tudo no quadro sucessório para o Governo. O ex-governador e ex-senador já lançou seu nome para a disputa, garantindo que estará na corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA, que ele construiu mas não inaugurou. Acir Gurgacz deve disputar uma das duas cadeiras ao Senado e Natan Donadon trabalha para voltar à Câmara Federal. Não se sabe ainda se Nilton Capixaba também confirmará sua candidatura.
PDT APRESENTA ALMIR JOSÉ E ELTON ASSIS COMO SEUS NOMES PARA A CÂMARA FEDERAL EM 2026
Enquanto ainda aguarda o sinal verde da mudança na legislação eleitoral para poder disputar o Senado no ano que vem, o ex-senador Acir Gurgacz dá duro para cooptar novas lideranças para o PDT, partido que comanda em nível regional. Na semana passada, ele conseguiu a adesão de dois nomes fortes no Estado. Um deles, o presidente do Sindisef, o sindicato dos servidores federais, Almir José da Silva. O outro, Elton de Assis, advogado e ex-presidente da OAB rondoniense, nome dos mais respeitados em seu meio. Os atos de filiação ocorreram em evento em Porto Velho, quando reuniu lideranças regionais, apoiadores e representantes de entidades de classe. Os dois vão concorrer à Câmara Federal.
A escolha do PDT, partido do ex-senador Acir Gurgacz, reconhecido como um dos principais defensores das pautas dos servidores federais, foi fruto de consenso entre lideranças sindicais e políticas. Tanto Almir José quanto Elton de Assis são personagens destacados em seus respectivos setores e têm chances reais de conquistar o eleitorado rondoniense. Almir José afirmou que sua filiação “representa a continuidade de uma missão: fortalecer a luta pelas reivindicações históricas da categoria em Brasília, onde diversas pautas permanecem paradas e necessitam de maior articulação junto à bancada federal de Rondônia”.
O PDT continua se preparando para 2026. O próprio Gurgacz está muito próximo de oficializar sua candidatura ao Senado. Não se sabe ainda com quem o partido fará parceria numa disputa pelo Governo, já que esta opção não tem sido prioridade para o maior líder da sigla no Estado. Acir é responsável por descobrir talentos para a política, como Marcos Rogério e Sílvia Cristina, ambos agora com outros rumos tomados.
MDB PREPARA NOMINATA FORTE PARA DISPUTAR A ASSEMBLEIA. PIMENTEL É UM DOS NOMES MAIS QUENTES
A lista de prováveis candidatos a deputado estadual, obviamente se excluindo aqueles que já estão na ALE e que, em sua maioria, buscarão a reeleição em 2026. O MDB está preparando algumas daquelas candidaturas muito viáveis. A principal delas é a do ex-secretário de saúde e ex-deputado Williames Pimentel, hoje atuante junto ao INSS nacional. Outra candidatura pronta é a da ex-prefeita de Guajará-Mirim, Raíssa Bento. Ela ainda enfrenta problemas com a Justiça Eleitoral, mas se puder concorrer, é nome entre os mais fortes. Do interior também, o partido deve trazer o vereador Joziel de Brito, de Ji-Paraná.
Tem mais gente. O médico Amado Rahaal tem sido convidado para entrar na disputa. Ainda não respondeu. Nome certo na corrida para a ALE em 2026 é o de Paulo Moraes, irmão do prefeito Léo Moraes, com enormes chances de chegar lá. Da Câmara Municipal, entre os vários outros nomes (como os de Márcio Pacele e de Breno Mendes, dois dos mais quentes) pode surgir o nome de Marcos Combate, hoje o mais opositor na política municipal. Fora dos grupos políticos tradicionais, mas ligado ao sindicalismo, Chiquinho do Sintax deve voltar a concorrer no ano que vem.
Partidos como o Avante e vários outros, incluindo-se aí os partidos de esquerda e principalmente o PT, mas também o PDT, estão organizando suas nominatas desde agora. Muitos evitam falar em nomes para não correr o risco dos seus serem cooptados pela concorrência. As relações parciais que estão sendo publicadas neste espaço são apenas a ponta do iceberg que vem aí, em termos de concorrentes para o parlamento estadual daqui a um ano.
HIRAN GALLO COMANDA COMEMORAÇÕES DOS 80 ANOS DO CFM, A ENTIDADE QUE REÚNE 650 MIL MÉDICOS
O rondoniense José Hiran Gallo, porto-velhense da gema, preside uma das maiores e mais importantes entidades de classe do país, o Conselho Federal de Medicina. Hiran já comandou uma série de atividades históricas da entidade, mas, na próxima semana, estará à frente de um dos mais importantes deles: as comemorações dos 80 anos de fundação da entidade. O marco inicial do CFM é um decreto de 1945, que estabeleceu os Conselhos de Medicina como órgão responsáveis pela fiscalização e normatização da prática médica no Brasil.
Hoje o Conselho se tornou uma das instituições mais respeitadas do país, com seus 650 mil associados, liderados pelo médico rondoniense que tem se destacado na luta diária pelo direito médico e sua preciosa e inexpugnável relação com o paciente. Médicos que todos os dias dedicam todos os seus esforços para salvar vidas, sem dúvida serão os grandes homenageados nos dias 10 e 11 da próxima semana, quando das comemorações dos 80 anos de história do Conselho que os abriga.
LÉO EM ALTA, DESTACANDO NOS VÍDEOS PEQUENOS E GRANDES PASSOS. MAS PROTESTA CONTRA SUJEIRA NOS IGARAPÉS
Encerrando oito meses de governo, Léo Moraes continua em alta na opinião pública da sua cidade. São comuns as cenas dele sendo abraçado e festejado onde quer que esteja. Dias atrás, um menino de sete anos foi levado por sua mãe até o prefeito. A criança, chorando, declarou sua enorme admiração pelo prefeito, que também se emocionou. Léo continua uma presença constante nas redes sociais, gravando vídeos todos os dias, praticamente, informando a população de realizações ou que estão prontas ou em andamento; de pequenos passos até os grandes avanços que estão preparando para a capital dos rondonienses.
Temas quentes como a implantação do novo hospital municipal e universitário, em parceria com a Unir, prestes a ser comprado e que em breve começará a ser adaptado para funcionar, já provavelmente no ano que vem; uma série de obras de melhorias e limpeza nos igarapés, preparando a cidade ao menos para amenizar a temporada de chuvas que se aproxima; a comemoração pela queda de 85 por cento nas ocorrências, são questões registradas por Léo, nos seus contatos diários, pessoalmente ou pela internet, com a população.
Há, contudo, algo que irrita o prefeito. É o que muita gente ainda comete, contra toda uma luta por limpeza que ele está liderando. Num dos vídeos, Léo Moraes protesta, com veemência, porque suas equipes limparam três vezes o mesmo igarapé, no Bairro Três Marias e, pouco tempo depois, estava tudo sujo novamente, cheio de materiais e lixo jogados. “Assim não dá”, disse o prefeito, pedindo apoio da coletividade para ajudar em todo o esforço para melhorar as condições de limpeza da cidade.
Uma série de eventos, incluindo uma sessão especial do Senado Federal, a partir das 10 horas do dia 11 próxima, uma quinta-feira, será um dos pontos altos das festividades. No dia anterior, na sede da entidade, em Brasília, uma série de palestras e debates envolvendo temas de grande importância para o mundo da medicina e, por extensão, para a saúde da população, incluindo a medicina daqui a 80 anos, estará sendo realizada dentro da programação do CFM octogenário. Tudo sob o comando de Rondônia, através de Hiran Gallo, seu presidente neste momento histórico.
GOVERNADOR VÊ DE PERTO PRODUÇÃO VITORIOSA DE CAFÉ, QUE COMEÇOU COM MUDAS DOADAS PELA EMATER
Foi um momento especial, quando se viu um retrato reduzido, mas pródigo em conquistas, da produção de Rondônia. O governador Marcos Rocha, acompanhado do seu secretário de Agricultura, Luiz Paulo e do deputado Cirone Deiró, não conseguiu conter sua alegria ao ouvir os agradecimentos de um produtor de café de Cacoal, que começou pequeno, com muitas mudas doadas pelo governo, via Emater, e que hoje se tornou um dos destaques do plantio e venda do produto, inclusive com conquistas de prêmios nacionais. Rocha visitou a propriedade Café da Luz, localizada na Linha 12, em Cacoal, com objetivo de conhecer a força do agronegócio familiar e o potencial econômico da região, que se destaca nacionalmente pela qualidade do café robusta produzido.
O produtor João Alves da Luz já conquistou importantes premiações, como o título de campeão no Prêmio CNA Artesanal 2024, além de destaques em concursos como o ConCafé e o COY Brasil. “A cafeicultura mostra a força da agricultura familiar em Rondônia. É o resultado do trabalho de pessoas dedicadas, que ajudam a movimentar a economia do nosso Estado e levar o nome de Rondônia para o Brasil e para o mundo”, comemorou, emocionado, o governador Marcos Rocha.
Rondônia é atualmente o maior produtor de café da Região Norte e o quinto maior do Brasil, com 49 mil hectares cultivados e cerca de 3 milhões de sacas ao ano, conforme dados do IBGE. A atividade garante renda a mais de 20 mil famílias rondonienses, fortalecendo a economia e incentivando a permanência das novas gerações no campo.
Para se ter ideia da grandeza da nossa cafeicultura, em 2024, Rondônia registrou 130 milhões de dólares em exportações de café, tendo como principais destinos países como Vietnã, Bélgica, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Índia, Polônia, China, Marrocos e Itália.
COMEÇA O JULGAMENTO DO GOLPE QUE NÃO HOUVE. BOLSONARO PODE PEGAR 40 ANOS DE CADEIA
O Brasil está prestes a assistir uma das maiores injustiças (maior ainda do que a do 8 de Janeiro) da sua história, com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, por crimes que eles não cometeram. Uma narrativa, criada a partir de um fato concreto, com a maioria das suas nuances apenas calcada nela, na narrativa, deve colocar Bolsonaro ante uma pena de não menos 40 anos na cadeia, se não for mais. Ele teria sido o cérebro e liderado uma tentativa de golpe onde não houve Forças Armadas, um só tiro, um só ferido e apenas a presença de dois ou três milhares de desnorteados, praticando atos de vandalismo.
A partir da criação de uma pretensa “trama golpista”, onde testemunhas foram pressionadas e ameaçadas, onde provas que poderiam ajudar na defesa não foram aceitas, onde os advogados não tiveram acesso a todos os autos e onde vários quesitos constitucionais foram ignorados, começou nesta terça o julgamento que só um brasileiro, totalmente fora da realidade do seu país, imagina que será justo e, ainda, que já não tem sua sentença decidida.
Com exceção dos aliados do Planalto e da maioria dos ministros do STF, ou seja, uma espécie de extensão do braço palaciano, é pequeno o número de pessoas que acredita que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado. Seria o primeiro no mundo onde não houve um só ato de violência grave, um tiro, um braço quebrado, embora alguns dos participantes do 8 de Janeiro, vários presos injustamente, tenham recebido penas que superaram os 14 anos de prisão. Lamentável que a verdadeira democracia brasileira esteja submetida a este tipo de ação do Judiciário, mas infelizmente é a essa ação que o país está submetido atualmente.
CRISPIN SUGERE REDUÇÃO PARA 50 POR CENTO DAS ÁREAS PRESERVADAS NAS RESERVAS LEGAIS, APÓS AMPLO DEBATE
Redução num percentual mínimo de Reserva Legal de 80 por cento para até 50 por cento, em casos específicos, exclusivamente para fins de recomposição ambiental. Esta é uma das principais propostas apresentadas pelo deputado estadual Ismael Crispin, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para um novo projeto de Reservas Legais em Rondônia. Entre as condições impostas para esta finalidade, estariam a localização do imóvel em municípios com mais de 50 por cento da área ocupada por unidades de conservação ou terras indígenas homologadas; compromisso de recomposição, regeneração ou compensação ambiental; e inscrição válida no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
O projeto também prevê hipóteses de redução fundamentadas no Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia, desde que haja autorização do Poder Executivo, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nessas situações, a redução não se aplicará a áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, corredores ecológicos ou territórios de populações tradicionais, salvo justificativa técnica. Para apresentar suas propostas, Crispin percorreu todas as regiões do Estado, debatendo com comunidades e lideranças a atualização do Zoneamento.
Ao justificar a proposta, o deputado Ismael Crispin destacou que a iniciativa supre uma lacuna existente na legislação estadual. “Hoje Rondônia não possui uma norma em vigor que discipline as hipóteses de redução da Reserva Legal, o que impede a aplicação prática do Código Florestal e gera insegurança jurídica tanto para os produtores quanto para os órgãos ambientais. Nosso objetivo é trazer clareza, conciliar preservação com desenvolvimento e garantir que a regularização ambiental seja efetiva”, avisou. Na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente, Crispin reforçou a importância de um debate amplo sobre a matéria.
PERGUNTINHA
Você também tem acompanhado pelas redes sociais a série de denúncias de corrupção, tipo cada enxadada é uma minhoca, que já teriam sendo praticadas meses antes da realização da COP 30, em Belém do Pará, em que até a água comprada para o evento teria tido um superfaturamento acima de 600 por cento?
