Confúcio contra PEC da Blindagem; Rafael Fera justifica voto; e Anistia perde força com Aécio, Temer e Paulinho

A direita prepara um golpe na extrema-direita com o PL da Dosimetria
CARO LEITOR, dias após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) no STF, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de anistia para os envolvidos na trama golpista no intuito de abolir o Estado democrático de direito, principal alternativa da extrema-direita para reabilitar politicamente Bolsonaro. Entretanto, cansada de seguir a reboque da extrema-direita, a direita prepara um golpe na extrema-direita com o PL da Dosimetria, ressuscitando o ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) e o ex-presidenciável, deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), para enterrar o projeto de anistia por meio do Projeto de Lei da Dosimetria. De quebra, trouxeram o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) para ser o relator do PL da Dosimetria; tal projeto prevê a redução das penas aplicadas aos envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro. O PL da dosimetria partiu de uma articulação de Neves e Paulinho, com apoio de Temer. Por sua vez, o grupo apresentou um esboço do projeto aos ministros Gilmar Mendes e Alexandre do Moraes do STF, ambos concordaram com o projeto. Neste caso, a direita raiz apresenta uma saída para pacificação do país com a redução das penas dos crimes aos envolvidos na trama golpista e passa uma rasteira no projeto de anistia defendido pela extrema-direita.
Golpe
O retrato do “golpe” da direita na extrema-direita saiu na noite da quinta-feira (18), quando o relator da anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), bandeado para o Centrão, se reuniu em São Paulo com o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o deputado Aécio Neves (PSDB) para discutir o PL da Dosimetria.
Pacto
No jantar na casa do ex-presidente Michel Temer (MDB-SP), a anistia virou o “PL da Dosimetria”, uma referência à proposta de redução das penas dos ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), oficiais do Exército e da Marinha, bem como dos demais condenados. Projeto que, nas palavras do próprio Temer, virá de “comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, em uma espécie de pacto republicano”.
Batalha
Os atos de 7 de setembro convocados pela extrema-direita e do domingo (19) contra a PEC da Blindagem e do PL da Anistia mostraram que as ruas continuam sendo o campo de batalha e de guerras de narrativas. Para líderes da extrema-direita: “Golpistas são perseguidos, o STF é ditador, a anistia é justiça.” Para os líderes da esquerda: “Sem anistia, sem blindagem, democracia não se negocia.”
Símbolo
No 7 de Setembro, a extrema-direita na Avenida Paulista abriu uma bandeira dos EUA. Já a esquerda, no domingo (19), abriu uma gigantesca bandeira do Brasil. Símbolos viraram armas da guerra de narrativas em torno do respeito à soberania nacional, defesa da pátria e o verdadeiro sentimento de patriotismo. A pergunta é: quem vai conseguir transformar essas emoções em voto em 2026?
Joga
O relator da PEC da Blindagem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), antecipou que seu parecer será pela rejeição total da proposta que joga a imagem do Legislativo no lixo.
Antecipou
Falando em antecipar, o senador Confúcio Moura (MDB) já antecipou o seu voto contra a PEC da Blindagem e afirmou que a proposta será enterrada no Senado. Já os senadores bolsonaristas Marcos Rogério e Jaime Bagatolli, ambos do PL rondoniense, ainda não anteciparam o voto na PEC da Blindagem até o fechamento da coluna.
Arrependidos
Ao menos oito deputados federais retrocederam e se disseram arrependidos de terem votado a favor da PEC Blindagem, a exemplo dos deputados federais Mário Negromonte Júnior (PP-BA), Pedro Campos (PSB-PE), Merlong Solano (PT-PI) e a deputada federal Silvye Alves (União-GO). Depois do leite derramado, não adianta tentar pear a vaca.
Culpa
Da Bancada Federal de Rondônia, repito, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho) foi a única parlamentar rondoniense a votar contra a PEC da Blindagem. O deputado federal Delegado Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) fez uma meia-culpa, mas não se mostra arrependido.
Motivação
A deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) e os deputados federais Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e o Coronel Chrisóstomo ainda não se manifestaram publicamente para o eleitor rondoniense a motivação real para votar na PEC da Blindagem.
Fera I
Falando em motivação, o deputado federal Rafael Fera (Podemos-Ariquemes) gravou vídeo justificando o seu voto na PEC da Blindagem. Para ele, a PEC da Blinadagem significa “fortalecer ainda mais a imunidade material do Poder Legislativo em relação às palavras, opiniões e votos”.
Fera II
No vídeo postado nas redes sociais, o deputado federal Rafael Fera disse ter sido vítima de covardia por enfrentar grupos políticos criminosos na sua região por fazer constantes denúncias de corrupção, chegando a sofrer um processo de cassação do seu mandato de vereador.
Fera III
Diante das afirmativas do deputado federal Rafael Fera para justificar o voto na PEC da Blindagem, Fera esqueceu do grande acordo político encabeçado por líderes políticos do Podemos rondoniense com os “líderes do suposto grupo político criminoso na sua região” para anular a sessão de cassação do seu mandato no sentido de possibilitar a sua posse como deputado federal.
Acompanhante
O vice-presidente estadual do PL em Rondônia e pré-candidato ao Senado, Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), postou vídeo nas suas redes sociais relatando a visita — autorizada pelo STF — ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Scheid transparece no vídeo que deseja ser eleito senador para se transformar num acompanhante de idoso de luxo de Bolsonaro, pago pelo Senado.
Pente
Uma força-tarefa foi montada no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rondônia – SEDEC, para passar um pente-fino nos processos de contratação e empenho durante a gestão do ex-secretário e atual vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho). O intuito é criar um escândalo de corrupção e afastá-lo da possibilidade de assumir o governo em abril próximo.
Exposição
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) participou, no final de semana, da tradicional exposição de Teixeirópolis – Expotex. Alan destinou emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil para apoiar culturalmente a realização do evento. O recurso foi solicitado pelo prefeito Osmy Toledo (MDB-Teixeirópolis) e pelo vice-prefeito Darcy Gomes (PP-Teixeirópolis).
Entrega
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), com a presença do secretário de Saúde de Porto Velho, Jaime Gazola, e da deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-Porto Velho), fez entrega de seis novas voadeiras, resultado de sua emenda parlamentar na ordem de R$ 825.594, visando ampliar os atendimentos de saúde e o apoio logístico às comunidades ribeirinhas do baixo Madeira.
Tribuna
O vereador Breno Mendes (Avante-Porto Velho) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Porto Velho para se posicionar a favor da anistia para os envolvidos na trama do golpe e contra a PEC da Blindagem. Segundo Breno, blindar políticos contra investigações e processos não é proteger a democracia, é fragilizá-la. Por sua vez, anistiar é dar um passo para virar a página e buscar um futuro de união para nosso país.
Sério
Falando sério, durante o jantar na casa do ex-presidente Michel Temer (MDB-SP) com a presença do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), por vídeo-chamada, foi escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), para ser o relator do PL da Dosimetria. Temer e Aécio reaparecem como republicanos, mas vale lembrar que a dupla tramou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG).
