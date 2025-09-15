Confúcio ao Governo e Gurgacz ao Senado; mais abusos e absurdos no transporte aéreo de Rondônia; e LCP ataca de novo

Publicada em 15/09/2025 às 08h50
Quando lhe interessa, o ministro Flávio Dino usa de ironia, de frases que ele considera inteligentes, de piadas, para atacar adversários, querendo aparentar uma espécie de gênio criativo. Na vida real, contudo, ele professa sua causa, a do comunismo, com todas as letras, incluindo suas ações como ministro da Suprema Corte. Não pode esconder sua alegria com a condenação de um dos seus arquiinimigos, porque o maior adversário da esquerda brasileira, o presidente Jair Bolsonaro. Na cabeça dele e da maioria dos seus colegas, não importa se foram cumpridos todos os preceitos legais. Importante é que o criativo processo, saído da cabeça do ministro Alexandre de Moraes, com apoio e aval da imensa maioria STF, tira de cena um inimigo forte e perigoso, principalmente em relação à eleição do ano que vem.
O frasista e criativo Flávio agora, entre outras pérolas, avisa que não importa se a anistia for aprovada no Congresso, ela será considerada inconstitucional pelo principal tribunal do país. Ele, aliás, não é voz única nesta teoria e exclui o Parlamento de qualquer mudança, que possa significar um Brasil pacificado. Anistia só para a turma dele, como a que beneficiou milhares de terroristas, assaltantes de bancos, assassinos e todos os que agiram inclusive com crueldade, durante o regime militar. Esta sim foi uma anistia justa. Para os inimigos e adversários, anistia zero.
Nesta semana, Dino cometeu mais uma brutal injustiça com sua verborragia. Repetiu, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que anistia não resolve nada. E usou como argumento o caso do assassinato de um dos maiores porta-vozes da direita e do conservadorismo, o americano Charlie Kirk. Com malandragem verbal, Dino afirmou que ficou claro que anistiar crimes não resolve, argumentando que, prova disso é que o presidente Donald Trump anistiou 1.500 invasores do Pentágono e agora um dos seus maiores aliados foi assassinado, deixando no ar que o criminoso pudesse ser um dos anistiados. Um absurdo total.
Dino tem sido aplaudido por seus correligionários e comunistas, como ele o é declaradamente. Mas foi chamado de insano, por um representante do governo dos Estados Unidos, onde a frase foi recortada e traduzida para o inglês. Por aqui ainda tem gente que acha que a ideologia de Dino é a melhor para o Brasil, como imagina que ela o é para Cuba, para a Coreia do Norte e para a Venezuela.
Distantes, fazendo discursos em salas com ar condicionado e universidades tomadas pelo esquerdismo, onde quem não é do time não tem direito de entrar (imagine-se falar!) e ganhando polpudos salários, geralmente, algumas dessas lideranças sabem que, se for implantado aqui o regime que eles defendem, todos estarão muito bem, por serem da casta mandante. Mas o povo, aquele que será pisoteado e viverá na miséria, este ainda não entendeu os perigos que estamos enfrentando. E que todos saibam: vai piorar muito mais!
APROVADOS 67 MILHÕES PARA A COMPRA DE IMÓVEL DO FUTURO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Na semana passada, os deputados rondonienses aprovaram, por ampla maioria, um recurso de 72 milhões de reais para a saúde pública do Estado, beneficiando uma série de setores e inúmeros municípios, que também terão suas necessidades supridas. Nesta semana, mais um grande projeto direcionado ao setor teve o aval da Assembleia Legislativa. O Parlamento aprovou a abertura de uma verba de mais de 67 milhões de reais para a criação de um Fundo Especial, que servirá para a construção ou compra de um prédio para o Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho.
Na proposta, foi informado aos deputados que o recurso servirá para comprar um imóvel de mais de 100 mil metros quadrados, localizado em ponto privilegiado, entre as zonas Central, Sul e Leste. Segundo a proposta aprovada, o Estado de Rondônia o controle pleno do patrimônio, “fundamental para a gestão de uma unidade de saúde que atenderá a coletividade pelo menos nos próximos 30 anos. O novo Hospital deve substituir o já saturado João Paulo II, com sua superlotação crônica. Sida não há muitos detalhes sobre a obra, mas o primeiro e importante passo já foi dado.
Em menos de uma semana, foram aprovados nada menos do que 139 milhões de reais, para custeio da saúde pública e para a obra do futuro Hospital de Urgência e Emergência. Some-se a isso, apenas como um exemplo concreto, os 34 milhões de reais investidos em 3.682 cirurgias, apenas neste ano, e de verá o pesado investimento que o governador Marcos Rocha tem designado para a saúde pública, setor que ele considera entre as prioridades da sua administração.
CONFÚCIO AO GOVERNO, GURGACZ AO SENADO: ESTRATÉGIA DA ESQUERDA PARA 2026 ESTARIA EM ANDAMENTO
As conversas estão andando. Na esquerda também. Claro que tudo ainda em fase de preparação, de conversas, de acordos propostos. Mas, nos bastidores, entre os políticos rondonienses, já seria dado como certa a estratégia que unirá Confúcio Moura e Acir Gurgacz para a eleição do ano que vem. Ambos fazem parte da frente “Caminhada da Esperança”, que tem como um dos coordenadores principais o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho.
Segundo conversas que se ouve nos bastidores da política, confirmadas por pelo menos três fontes diferentes, a dupla dividiria as missões. Confúcio iria para uma espécie de sacrifício político, concorrendo ao Governo e abriria mão de disputar o Senado, onde Acir teria chances reais de tomar uma das duas vagas. Ambos não confirmam, mas essa estratégia é a que se fala entre importantes nomes da esquerda no Estado.
Confúcio, como sempre, só anunciará seu rumo oficialmente, na 25ª hora. Acir está em plena pré-campanha há bastante tempo e com a aprovação da mudança na Lei da Ficha Limpa, está com todos os preceitos legais para entrar na disputa. Na última eleição, quando concorreu sub judice, o que sempre é temerário ao político, fez 70 mil votos. Agora, sua meta é voltar ao Senado, de onde foi tirado por uma absurda injustiça.
ABUSOS, PREÇOS ABSURDOS, DESRESPEITO AOS PASSAGEIROS: SÓ PIORA A QUESTÃO DOS VOOS
É cada vez mais incompreensível o que está acontecendo com o transporte aéreo em Rondônia. Os poucos voos das empresas Latam, Gol e Azul chegam e saem superlotados. Enquanto cidades muito menores do que Porto Velho têm muito mais aviões disponíveis, multiplicando horários, por aqui, para se conseguir um voo durante o dia, para se chegar ao aeroporto Jorge Teixeira, ou se vai a Brasília e de lá a São Paulo ou se sai daqui num único voo, que decola perto das ,18 horas e...nada mais. Todos os outros voos são da madrugada, também para ir quanto para chegar.
Uma das entidades que mais têm atuado para tentar reverter esta danosa situação, é o Instituto Escudo Coletivo, que trabalha junto com outras organizações e tem o apoio fundamental da deputada federal Cristiane Lopes. Ela lidera ações tentando aprovar projeto que permita a concorrência internacional nos aeroportos da Amazônia, com uma enorme pressão contrária das empresas que dão à região um péssimo atendimento.
Exemplos disso não faltam. Além dos constantes e exagerados cancelamentos de voos, além de trocas de horários e datas de viagens sem qualquer consulta aos passageiros afetados, há ainda a questão dos preços absurdos. Como o caso de um advogado rondoniense que teve que ir com urgência a Brasília e pagou mais de 8 mil reais apenas pelo trecho de ida. A Anac e parte do Judiciário fazem vistas grossas a tudo isso. Lamentável!
ALBANIZA DIRIGIU UMA DAS MELHORES ESCOLAS DE RONDÔNIA E AGORA COMANDA A EDUCAÇÃO ESTADUAL
Diretora de uma das escolas melhor sucedidas em Rondônia, a professora Albaniza Oliveira, chega, com todos os méritos, para comandar a Secretaria de Educação do Estado, nomeado na semana passada pelo governador Marcos Rocha. Albaniza comandou o colégio Maria Carmosina, na zona leste da Capital, com talento e dedicação, transformando o educandário num exemplo de qualidade para o sistema educacional do Estado. Sempre chegava à escola pouco depois do amanhecer, sendo sempre a primeira a ingressar e geralmente a última a sair.
A professor Albaniza, uma vida inteira dedicada à Educação, agora assume o grande desafio de melhorar ainda toda a estrutura de ensino de Rondônia, com mais de 408 escolas e em torno de 180 mil estudantes. Entre suas missões, conforme informou à SICTV, ela quer visitar constantemente as escolas, durante seu mandato, para conhecer pessoalmente a situação dos educandários e suas necessidades.
A troca na Seduc, com a saída da agora ex-secretária Ana Pacini, é apenas a mudança numa das principais secretarias do governo e das que têm o maior orçamento. Nos próximos dias, o governador Marcos Rocha deve anunciar novas trocas, ampliando a reforma administrativa que está fazendo já há algum tempo. Entre as áreas que devem receber novos comandantes, está a do DER, o Departamento de Estradas e Rodovias. Outra troca tida como certa é no comando da Secretaria de Cultura, a Sejucel.
LCP DESTRÓI FAZENDA E DESMATA ÁREA DE 15 MIL HECTARES EM RONDÔNIA, DENUNCIA O COMANDANTE DA PM
“Estou de volta a um cenário de guerra”! É assim que começa um novo vídeo do comandante da PM rondoniense, o Coronel Régis Braguin, ao mostrar o cenário de destruição de uma fazenda atacada pelos criminosos da Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, semana passada, no interior de Rondônia. Segundo Braguin, os criminosos destruíram tudo o que encontraram pela frente, inclusive usando tratores para destruir parte de prédios da propriedade. A PM recolheu também dezenas de cápsulas de armamento pesado, inclusive de armas de uso restrito das Forças Armadas.
O comandante da Polícia Militar também de denunciou que, ao redor da área da fazenda destruída, haviam 15 mil hectares de outra área, toda preservada. “Depois de mais de cinco anos de invasões da LCP, aconteceu uma grande devastação ambiental, que cometeu uma devastação irreparável naquela área. Segundo Braguin, os membros da LCP retiraram toda as árvores e a madeira da área que deveria ficar intacta.
Os 15 mil hectares já foram distribuídos em vários lotes, inclusive com currais sendo construídos, para guardar gado de procedência duvidosa, o que, aliás, dá lucro para os bandidos. A PM está na área, tentando localizar os membros do grupo que deveria ser considerado terrorista. A invasão à propriedade e a destruição de 15 mil hectares, ao menos até agora, não mereceram fiscalização do Ibama ou da Polícia Federal, nem ameaças à LCP e nem a retirada do gado, como tem sido feito com pequenos produtores em outras áreas do Estado
CMPI ESTÁ COMEÇANDO A MOSTRAR O LADO PODRE E APONTAR OS LADRÕES DOS NOSSOS VELHINHOS
Conversar com senadores e deputados membros da CPMI é acabar se tendo uma esperança de que bem tudo está perdido no Brasil e que, eventualmente, os verdadeiros bandidos podem acabar pagando por seus crimes, mesmo com toda proteção que as nossas leis dão a eles e o “fecha olhos” quer seto5es do atual governo fazem em relação a toda a roubalheira. A participação ativa dos rondonienses (o depurado estadual Coronel Chrisóstomo, como titular e o senador Marcos Rogério, como suplente) têm tido atuação destacada, deixando claro que não aceitarão impunidades.
Trocar informações com o atuante senador Jorge Seif, ainda jovem para a política, com apenas 48 anos, é ter certeza de que há ainda uma luz no fim do túnel para o futuro do nosso Congresso Nacional. Lúcido, um democrata acima de tudo e um forte combate contra os ladrões do dinheiro público, Seif tem tido intervenções brilhantes na CPMI.
A prisão do Careca do INSS já foi um passo positivo e com concreto. Outras prisões devem ocorrer nos próximos dias. Em breve, começarão a ser ouvidos outros importantes denunciados, como Frei Chico, irmão do presidente Lula. Há, portanto, uma esperança concreta de que, esta CPMI, vai escancarar ao país uma roubalheira inacreditável contra os nossos velhinhos e deficientes.
BAGATTOLI APRESENTA PEC QUE PROTEGE CAMINHONEIROS DE MULTAS INJUSTAS NAS RODOVIAS DO BRASIL
Autor da PEC 22/2025, que busca proteger caminhoneiros de penalizações indevidas, o senador Jaime Bagattoli foi convidado pela Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, para discutir as alterações no método de fiscalização de excesso de peso e na jornada de trabalho dos caminhoneiros. Junto com representantes do setor de transporte, parlamentares e autoridades, Bagattoli lembrou que o Brasil ainda é predominantemente rodoviário e que o modo como a lei tem sido aplicada aos caminhoneiros impacta diretamente o “custo Brasil”.
“O que temos hoje é uma lei que decidiu ampliar a rede de Pontos de Parada e Descanso ao longo das rodovias brasileiras. Só que, quase uma década depois da sanção dela, esses pontos praticamente não existem em muitos trechos do país e, enquanto isso, os caminhoneiros continuam sendo multados, mesmo não terem onde parar”, explica o senador.
Para solucionar isso, Bagattoli quer detalhar a PEC e instituir a Política Nacional de Apoio ao Transporte Rodoviário Profissional. Com isso, busca corrigir a contradição entre as obrigações rigorosas e a falta de uma infraestrutura mínima, decorrente da “Lei dos Caminhoneiros”, sancionada em 2015. “Estamos falando de profissionais que são seres humanos e que mantêm esse país em movimento. Já passou da hora de garantirmos segurança jurídica e uma infraestrutura digna que os respeite e proteja”, concluiu.
DRENAGEM NO LAGOA: PACELE COMEMORA INÍCIO DAS OBRAS PELA PREFEITURA DA CAPITAL
O saneamento básico é daqueles problemas que Porto Velho precisa enfrentar todos os dias. Drenagem nos bairros, então, é vital para melhorar a qualidade de vida da população! É neste sentido que o vereador Márcio Pacele também tem trabalhado, fazendo constantes reivindicações à Prefeitura. Dias atrás, ele esteve no bairro Lagoa, acompanhando os trabalhos de início dos de drenagem realizados pela Prefeitura, naquela importante área da Capital.
No início do mês, Pacele havia visitado a comunidade, ao lado do secretário Thiago Cantanhede, das obras públicas, quando ambos puderam ver de perto os desafios enfrentados pelos moradores, devido à falta de uma infraestrutura adequada. Na ocasião, o parlamentar reforçou a importância de ações que pudessem trazer melhorias e reduzir os impactos das chuvas. Poucos dias depois, a obra de drenagem começou a ser executada, representando um importante avanço para a região.
O serviço vai contribuir para o escoamento da água da chuva e deve reduzir significativamente as alagações que há anos prejudicam os moradores do bairro Lagoa. Para Pacele, este é mais um passo no compromisso de buscar soluções concretas para a população. “Nosso trabalho é ouvir a comunidade e estar sempre presente, buscando alternativas que melhorem a vida das pessoas. Essa obra é resultado desse esforço conjunto com a Seinfra, a secretaria de Infraestrutura”, anunciou.
PERGUNTINHA
Na sua opinião, qual a pena mais correta: os nove anos aplicados a Lula, condenado em várias instâncias, acusado de liderar uma quadrilha de corruptos ou ao 27 anos e meio para Jair Bolsonaro, condenado por um pretenso golpe contra a democracia?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!