Confira a próxima rodada da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena
Publicada em 30/09/2025 às 11h43
A 5ª Copa de Futebol Society Embratel, em Vilhena, promete agitar mais um fim de semana de disputas, reunindo equipes em diferentes categorias.

Os confrontos acontecem na sexta-feira (03) e no sábado (04), com jogos programados no período da tarde e da noite.

Jogos da semana:

Sexta-feira – 03/10=

19h15 – (4.0) Metal Ferro x Fofão

20h15 – (Livre) Paysandu/Frutos de Goiás x CRC Castilho/Espetinho & Cia

Sábado – 04/10

14h00 – (Livre) Atlantic United x Magnum

15h00 – (Feminino) Reação F.F x Realeza

16h00 – (Livre) Tawande x Corrêa

17h00 – (Livre) Largados x Racing

18h00 – (Livre) C.A.V x Real Liberdade

19h00 – (Feminino) América I x Tawande Davi

20h00 – (Feminino) América/Truck Agro x Laranjeiras

A competição já se consolidou como uma das principais do calendário esportivo amador de Vilhena, atraindo público e movimentando o cenário esportivo local.

