Confira a próxima rodada da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel, em Vilhena, promete agitar mais um fim de semana de disputas, reunindo equipes em diferentes categorias.
Os confrontos acontecem na sexta-feira (03) e no sábado (04), com jogos programados no período da tarde e da noite.
Jogos da semana:
Sexta-feira – 03/10=
19h15 – (4.0) Metal Ferro x Fofão
20h15 – (Livre) Paysandu/Frutos de Goiás x CRC Castilho/Espetinho & Cia
Sábado – 04/10
14h00 – (Livre) Atlantic United x Magnum
15h00 – (Feminino) Reação F.F x Realeza
16h00 – (Livre) Tawande x Corrêa
17h00 – (Livre) Largados x Racing
18h00 – (Livre) C.A.V x Real Liberdade
19h00 – (Feminino) América I x Tawande Davi
20h00 – (Feminino) América/Truck Agro x Laranjeiras
A competição já se consolidou como uma das principais do calendário esportivo amador de Vilhena, atraindo público e movimentando o cenário esportivo local.
