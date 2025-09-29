Cleo retoma sobrenome Pires após sonho com o avô: “Peso da ancestralidade”

Publicada em 29/09/2025 às 14h47
A atriz Cleo, de 42 anos, anunciou que voltou a usar o sobrenome Pires, oito anos depois de ter adotado apenas o primeiro nome na carreira artística. A decisão, segundo ela, foi motivada por um sonho com o avô materno, Antônio Carlos.
— “Tive um sonho com o meu avô falando isso e resolvi retomar. Acredito que tem coisas maiores que desejos próprios. Para mim, tem esse peso da ancestralidade, um peso bom e que eu gosto. Por isso resolvi voltar”, explicou em entrevista à revista Quem.
Antônio Carlos ficou conhecido pelo papel de Joselino Barbarcena, na versão de 1990 do humorístico Escolinha do Professor Raimundo. Curiosamente, a retomada do sobrenome acontece no mesmo dia em que morreu a atriz Berta Loran, colega dele no programa.
Novo projeto no cinema
Além da mudança no nome artístico, Cleo concluiu recentemente as gravações de um novo filme ao lado da mãe, Glória Pires. Depois de contracenarem em Vovó Ninja (2024), mãe e filha voltam juntas em Se Eu Fosse Você 3, previsto para estrear no primeiro semestre de 2026.
— “Nunca tinha pensado nisso, mas foi incrível. São dois atores que eu admiro muito e são maravilhosos de trabalhar”, afirmou a atriz ao portal Terra, durante o festival The Town, em São Paulo.
