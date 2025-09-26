Claudia Leitte fala sobre dilema entre religião e Carnaval: “Faz você refletir”

Publicada em 26/09/2025 às 10h48
Durante entrevista ao Flow Podcast, a cantora Claudia Leitte comentou sobre sua fé evangélica e a decisão de continuar se apresentando no Carnaval, tema que costuma gerar críticas e questionamentos sobre possíveis contradições.
Ao ser questionada pelo apresentador Igor se a mistura entre religião e Carnaval já havia causado conflitos internos, a artista admitiu que em alguns momentos refletiu sobre o assunto. “Já existiu. Mas é um questionamento interessante, porque faz você refletir e se posicionar melhor na sua fé. Sou cristã há muito tempo. Trabalho, tenho minha cultura e isso faz parte da minha vida”, declarou.
Segundo Claudia, a pressão externa chega a ser mais desafiadora que suas próprias dúvidas. “É mais sobre aprender a lidar com vozes que não são da sua cabeça. Quando essas vozes passam a ser suas, aí é que complica. Já tive esse questionamento, mas hoje não mais, graças a Deus”, afirmou.
A cantora também falou sobre sua espiritualidade, destacando que sua relação com a fé vai além das instituições religiosas. “Minha relação é com Jesus. Ele não é só aquele que morreu na cruz por mim; é meu melhor amigo. A doutrina e os dogmas são das pessoas, não dele. Tenho plena consciência disso e não me faz sentir superior a ninguém; pelo contrário, me deixa ainda mais necessitada dele”, explicou.
Em tom firme, Claudia rebateu críticas sobre suas escolhas. “Não entendo essa cobrança. Uso minha fé para amar e me esforço para amar o próximo, mesmo quando nem sempre é fácil ou alguém como você, na minha frente”, disse.
