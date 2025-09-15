Cirone Deiró destina R$ 151 mil para veículo da Associação Mulheres de Lenço em Rolim de Moura

Publicada em 15/09/2025 às 08h10
Rolim de Moura, RO – O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) confirmou a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 151 mil à Associação Beneficente Mulheres de Lenço, sediada no município. O valor será aplicado na aquisição de um veículo voltado ao transporte e suporte de pessoas em tratamento contra o câncer.
A formalização do repasse ocorreu em 11 de setembro, quando o deputado entregou o empenho à presidente da associação, Leonora Francisco, acompanhada de integrantes da diretoria. “Estamos fazendo a entrega deste recurso para a compra de um veículo que dará mais qualidade, comodidade e receptividade no atendimento às pessoas que mais precisam em Rolim de Moura e em todo o estado”, declarou Cirone Deiró. Ele também ressaltou o trabalho realizado pela entidade no atendimento a pacientes.
Criada em 2014, a Associação Mulheres de Lenço é uma organização não governamental que oferece apoio a pacientes oncológicos. O trabalho inclui auxílio com transporte para sessões de tratamento, além de ações voltadas ao fortalecimento emocional e ao bem-estar.
Ao receber o documento, Leonora Francisco destacou a importância do recurso. “Agradecemos ao deputado. É uma honra receber este empenho para que possamos ter o carro e, assim, cuidar melhor dos nossos pacientes”, afirmou a presidente.
A entidade funciona de segunda a sexta-feira e desenvolve atividades com psicólogos, fisioterapeutas e oficinas de artesanato. Com a aquisição do automóvel, a associação pretende ampliar a capacidade de atendimento e reforçar o suporte oferecido às pessoas em tratamento contra o câncer.
