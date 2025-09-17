Chrisóstomo pede respeito, mas padre do PT mantém repúdio a militares que atuam a favor do crime

Publicada em 17/09/2025 às 14h51
Porto Velho, RO – Na 188ª sessão da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, a Câmara dos Deputados testemunhou um embate direto entre o deputado Padre João (PT-MG) e o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). O episódio ocorreu durante as discussões sobre propostas que tratam de prerrogativas parlamentares, anistia e redução de penas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Padre João iniciou sua fala classificando a tentativa de anistia como “a noite das trevas”. Em sua avaliação, a medida representaria uma forma de blindagem política, que, segundo ele, “significa também apoio à bandidagem”. O parlamentar reforçou que qualquer flexibilização em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito não pode ser tolerada. “Aquele que atentou contra a democracia, o Estado Democrático de Direito tem que pagar. Ele tem que pagar”, afirmou.
O deputado citou a incoerência de discursos anteriores de setores conservadores que defendiam o lema “bandido bom é bandido morto”, mas que agora, em sua visão, buscam proteger acusados de crimes graves. “Agora, o bandido bom é bandido solto, para continuar cometendo crimes aqui e fora do Brasil”, disse.
O momento mais tenso ocorreu quando Padre João criticou militares que, segundo ele, estariam defendendo interesses de réus ligados aos ataques de 2023. “É assustador ver militares, coronéis, que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, virem aqui para dar apoio a quem planejou assassinatos — do Presidente da República e do Vice-Presidente”, declarou.
Após a fala, o deputado Coronel Chrisóstomo pediu a palavra e reagiu de forma imediata. “Um padre que acabou de falar tem que aprender a lição com um bispo que está dando uma lição. V.Exa. precisa se encontrar com ele, para se redimir. Um padre falar tudo isso é vergonhoso”, disse. O parlamentar questionou ainda a própria condição do colega: “Eu não sei nem se é padre mesmo, mas tem que ir lá com o bispo para se redimir”.
Chrisóstomo também exigiu respeito aos oficiais. “Outra coisa aqui, Brasil! Padre, não fale mal de coronéis. É uma vergonha V.Exa. falar mal de coronéis! Eu sou coronel do Exército. Respeite os coronéis!”, declarou.
O embate, no entanto, não terminou ali. Padre João, citado nominalmente, pediu direito de resposta. Ele fez questão de reafirmar sua ordenação religiosa e de distinguir a instituição das Forças Armadas da conduta de alguns de seus membros.
“Fui ordenado por um grande arcebispo, D. Luciano Mendes de Almeida, com o compromisso com a religião que nos leva a transformar a sociedade. Eu tenho grande respeito pelas Forças Armadas. Mas é lamentável quando membros da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica negam essa instituição, mancham essa instituição”, disse.
O deputado concluiu enfatizando que sua crítica não se dirigia às instituições militares, mas ao que considera desvios de conduta. “Uma coisa é a instituição. Outra coisa é eles virem aqui para militar a favor do crime, de criminosos e de bandidos. Isso eu repudio, com todo o respeito à instituição.”
