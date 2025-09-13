Carolina Ferraz descarta novelas, mas planeja voltar ao teatro e investir em cinema e séries

Publicada em 13/09/2025 às 10h18
A atriz e apresentadora Carolina Ferraz afirmou que não pretende retornar às novelas, mas segue aberta a novos desafios no teatro, cinema e séries. Longe da teledramaturgia desde Além do Horizonte (2013), a artista explicou que o ritmo intenso das gravações exige uma disposição física que já não possui. Com informações do iG Gente.
“A atriz está aqui, está pronta, é superanimada. Só não quero fazer novela, o resto está tudo certo”, disse em entrevista à Quem. Apesar de reforçar seu carinho pelo formato, Carolina destacou que a carga horária extensa e o compromisso prolongado das novelas pesam em sua decisão.
Atualmente no comando do Domingo Espetacular, na Record, a apresentadora ressaltou que a maturidade tem ampliado sua vontade de explorar novos gêneros artísticos. “Tudo, menos novela. Qualquer coisa… Cinema, série, teatro, qualquer coisa”, afirmou.
Entre os planos, Carolina revelou desejo de voltar aos palcos em breve, especialmente com comédias. “Agora, estou com vontade de fazer teatro… Vontade de fazer comédia no teatro. Quem sabe ano que vem eu não volto com alguma coisa”, adiantou.
O último trabalho teatral da atriz foi a peça Que Tal Nós Dois?, ao lado de Otávio Martins, que lhe rendeu o Prêmio do Humor 2019, criado por Fábio Porchat, de Melhor Performance.
