Carolina Dieckmann diz receber “herança de amor” após morte de Preta Gil

Publicada em 24/09/2025 às 15h55
Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para comentar sobre a chegada de novos seguidores nos últimos dias. Segundo a atriz, muitos passaram a acompanhá-la após a morte de sua amiga Preta Gil.
Ao responder uma fã que afirmou tê-la seguido justamente por causa da relação com a cantora, Carolina descreveu o gesto como uma “herança de amor”. “Vocês não sabem como isso tem me emocionado. Saber que eu tô recebendo uma herança de amor. Tenho visto muitas pessoas chegando aqui, como a Rita, mas estendo isso para cada um de vocês que chegou aqui através da Preta”, escreveu.
A artista também ressaltou a importância do apoio dos fãs de Preta Gil durante o período em que a cantora enfrentou o câncer. “Vocês foram muito importantes nos últimos dois anos, em energia, mensagem, força... Ela respeitava tanto esse amor que vocês nutriam por ela e que ela também nutria por vocês”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!