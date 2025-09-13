Carmo Dalla Vecchia rebate críticas ao novo visual platinado: “Sou gatinho, não sou?”

Publicada em 13/09/2025 às 10h25
O ator Carmo Dalla Vecchia, 54 anos, respondeu às críticas que recebeu nas redes sociais por conta do novo visual platinado — cabelo, barba e sobrancelhas — adotado para um trabalho. Ele afirmou que encara as mudanças como parte de sua carreira e destacou estar aberto a transformações para viver personagens diferentes. Com informações do O Dia.
“Não sou feio. Sou gatinho, não sou? Sorte que sou leonino. Eu me acho gato. As pessoas não entendem que sou ator, não sou modelo. Minha vaidade está muito mais em realizar um personagem de forma crível para o público do que em estar dentro de um padrão”, disse nesta sexta-feira (12).
Carmo também respondeu de forma irônica a uma internauta que o chamou de “estranho” no Instagram. Em tom ácido, afirmou que mulheres costumam julgar aparências de maneira “fugaz e rasa” e ironizou estereótipos estéticos. “Se eu falar isso, vão me chamar de machista e misógino. Me calarei”, declarou.
