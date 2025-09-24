Carmo Dalla Vecchia rebate crítica sobre aparência: “Posso voltar a agradar a mediocridade”

Publicada em 24/09/2025 às 16h08
O ator Carmo Dalla Vecchia, de 54 anos, respondeu de forma contundente a um comentário depreciativo sobre sua aparência. Nas redes sociais, o artista foi alvo de críticas após surgir com os cabelos e sobrancelhas descoloridos e um dente quebrado, resultado de uma caracterização para o teatro.
Um internauta chegou a escrever: “E pensar que ele já foi lindo”. A mensagem, que depois foi apagada, gerou a reação imediata do ator. “E posso voltar a ser padrão, basta querer. Apesar de me achar gato assim. Mas posso voltar a agradar a mediocridade quando quiser”, escreveu Carmo.
Na sequência, ele ironizou o seguidor e fez comparações diretas: “E você? Já foi lindo alguma vez? Terá essa chance de voltar a ser aquilo que esperam de você, fácil como seria para mim? Basta cortar o cabelo e colocar um dente, porque o shape tá fod*! 55 anos com 12% de gordura pesando 100 kg? Quem tem isso?”.
A resposta repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto muitos seguidores elogiaram a postura do ator, dizendo que ele soube se defender de ataques gratuitos, outros acharam a reação excessiva. “Eu adorei a resposta, quem fala da aparência de alguém tem que escutar que falem da sua também”, comentou uma fã. Já outra avaliou: “Achei horrível e pesadíssima essa referência”.
Mesmo diante das críticas, Carmo também recebeu diversos elogios. “Bonito e inteligente”, “Você não era lindo… você é lindo! Elegante, charmoso e livre”, escreveram alguns admiradores.
