Cariúcha ironiza discurso de IZA no The Town e cutuca relação com Yuri Lima

Publicada em 15/09/2025 às 10h00
A ex-participante de A Fazenda e atual apresentadora do Fofocalizando, Cariúcha, voltou a movimentar as redes sociais no último domingo (14) ao criticar a cantora IZA. A provocação aconteceu após a artista discursar sobre autoestima e empoderamento durante sua apresentação no festival The Town, em São Paulo. Com informações do Uai.
No palco do Autódromo de Interlagos, IZA destacou a importância do amor-próprio diante do público. “Você é suficiente, você tem o seu valor, você é dona da sua vida, você vale a pena”, afirmou.
Pouco depois, Cariúcha usou suas redes para ironizar a fala da cantora, relacionando-a à vida pessoal da artista, especialmente ao namoro com o jogador Yuri Lima. “Você é o suficiente, você tem seu valor. Parabéns, Iza, pela lição, mas que você fale mais sobre você, não dentro da sua casa!”, escreveu em tom crítico.
Yuri, ex-jogador do Mirassol, voltou a ser alvo de comentários após compartilhar nos stories uma foto provocante de uma mulher de biquíni rosa — publicação que apagou em seguida. O episódio reacendeu debates sobre a relação do casal, que já enfrentou turbulências no passado.
Em julho de 2024, IZA e Yuri se separaram após virem à tona conversas comprometedoras entre o atleta e a influenciadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes. À época, a cantora estava grávida da filha do casal, Nala. A reconciliação ocorreu meses depois, mas desde então a vida pessoal dos dois continua alvo de especulações.
