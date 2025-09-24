Capoeira ganha destaque nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025

Publicada em 24/09/2025 às 08h19
A fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025, acontece entre os dias 9 e 22 de outubro, em Ji-Paraná, reunindo atletas de 32 municípios em uma celebração de integração social, valorização cultural e desenvolvimento do esporte. Entre as modalidades, a capoeira se destaca, fortalecendo sua presença na maior competição esportiva do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capoeira representa resistência, cultura e identidade do povo brasileiro. “Ter o esporte como parte do JIR é valorizar nossa história e oferecer aos atletas oportunidade de fortalecer uma tradição reconhecida em todo o mundo”, salientou.
A capoeira integra o JIR desde 2014, atendendo ao princípio de valorização das modalidades olímpicas e genuinamente brasileiras, como o futsal. O coordenador do JIR, professor Neimario Cunha, afirmou que “a capoeira entrou no JIR em 2014 porque havia espaço para modalidades que valorizassem a identidade brasileira. Hoje, com 16 modalidades, a capoeira segue firme e com cada vez mais representatividade nos jogos.”
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo Ferreira, destacou o impacto da modalidade. “Quando o governo do estado fortalece a capoeira dentro do JIR, estamos não apenas fomentando o esporte, mas preservando um patrimônio cultural de Rondônia. Esse reconhecimento é uma forma de garantir que nossas raízes permaneçam vivas e transmitidas às novas gerações.”
Segudo o mestre Hugão, referência na modalidade, o esporte carrega muito mais do que competição. “A capoeira é uma arte marcial brasileira, nascida como luta e resistência, e permanece até hoje como cultura e identidade. É isso que levamos ao JIR, uma expressão de luta, cultura e pertencimento, fortalecida por nossos descendentes africanos”, explicou.
O atleta capoeirista de Pimenta Bueno, Dennis Willian, (graduado Bigode) reforçou a expectativa para a disputa. “A expectativa está lá em cima. Queremos garantir o primeiro lugar, assim como no ano passado. Estou empolgado para repetir o resultado e fazer história novamente no JIR”, disse.
PATRIMÔNIO CULTURAL
Além da valorização esportiva, a capoeira também foi reconhecida como patrimônio cultural. Com o Decreto nº 28.188, de 14 de junho de 2023, o governo do estado oficializou a Roda de Capoeira Rondoniense como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, assegurando proteção e responsabilidade do Poder Público sobre essas manifestações.
