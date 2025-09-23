Cantor Latino processa empresa de água após corte no abastecimento

Publicada em 23/09/2025 às 15h19
O cantor Latino ingressou na Justiça contra a concessionária Iguá Rio de Janeiro S.A., responsável pelo abastecimento de água na Zona Oeste da capital fluminense, após ter o fornecimento em sua residência, na Barra da Tijuca, interrompido.
De acordo com a ação protocolada neste mês, o artista questiona cobranças que chegaram a R$ 8 mil, valor considerado muito acima da média mensal de consumo de sua casa, estimada em R$ 250.
Na petição, a defesa aponta que as faturas de fevereiro e março de 2025 registraram valores excessivos, mas que em abril os boletos voltaram ao patamar habitual, indicando possível falha na medição.
Para restabelecer o abastecimento, Latino aceitou, sob protesto, um parcelamento de R$ 12,7 mil em 47 vezes. O processo pede a anulação das cobranças referentes aos dois meses, a restituição em dobro do que já foi pago e ainda uma indenização de R$ 20 mil por danos morais.
Os advogados do cantor alegam que a suspensão configurou “prática abusiva”, uma vez que a cobrança estava sendo contestada e, segundo eles, a concessionária não solucionou o problema mesmo após diversas tentativas de negociação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!