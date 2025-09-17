Campo Novo de Rondônia recebe implementos agrícolas por meio de emenda do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 17/09/2025 às 08h20
Ezequiel Neiva esteve presente na entrega dos implementos agrícolas (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
O município de Campo Novo de Rondônia foi beneficiado com importantes implementos agrícolas que vão fortalecer a produção rural da região. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 163 mil, destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).
Foram entregues à Asprucosrica (Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Santa Rita de Cássia) uma plantadeira de quatro linhas, uma grade aradora de 14 discos e uma carreta basculante, atendendo a um pedido feito pelo ex-vereador Miro, contando com o apoio dos vereadores Thiago dos Três Coqueiros (Podemos) e do vereador Patrick (PP).
O presidente da associação, Gilmar Ladislau da Silva, agradeceu o apoio e destacou o impacto positivo da ação para os agricultores da região. Já o produtor rural Luciano Ferreira da Silva ressaltou que os equipamentos representam um avanço importante para a comunidade.
“Ficamos felizes com esse equipamento. Fomos contemplados com a carreta para fazer silagem, com a plantadeira e com a grade. Isso trouxe benefício para nossa comunidade, tanto na plantação de milho quanto na recuperação de pastagens degradadas. É mais qualidade de vida para todos”, frisou Luciano.
Produtores rurais tiveram a oportunidade de falar sobre suas demandas para o deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Nilson Nascimento)
O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que o objetivo é fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de trabalho no campo. “São implementos de excelente qualidade que vão facilitar a vida dos nossos produtores da Linha C-10. Como deputado estadual, é sempre uma alegria contribuir com o progresso e o desenvolvimento do nosso estado, valorizando quem está na lida diária para colocar alimentos na mesa dos rondonienses”, declarou o parlamentar.
O ex-vereador Miro também celebrou a entrega, reforçando que a demanda foi apresentada a partir de um pedido do produtor Arielton, da Linha C-10. “Levei o caso ao deputado Ezequiel Neiva e, com seu apoio, os implementos estão agora à disposição da associação. Serão de grande valia para todos”, afirmou. Para Arielton, o sentimento é de gratidão: “agradeço ao deputado por ter olhado por nós. Esses implementos ajudam demais no dia a dia do campo”.
O deputado estadual Ezequiel Neiva também reconheceu o trabalho em conjunto com lideranças locais para garantir que os recursos possam chegar a quem mais precisa. “Todas as nossas ações em Campo Novo são feitas com parcerias. Conto com meu filho, Wiveslando Neiva, que me acompanha nos projetos em Porto Velho, e com lideranças como Thiago dos Três Coqueiros (Podemos), presidente da Câmara Municipal, e o vereador Patrick (PP). São essas parcerias que tornam possível transformar pedidos em realidade”, finalizou o parlamentar.
Fotos: Nilson Nascimento
